'பார்வை இல்லாவிட்டாலும், பெரிய கனவுகள் இருக்கின்றன': பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் சாதனைப் பயணம்
எங்களுக்கு பார்வை இல்லாவிட்டாலும், எங்களிடம் பெரிய கனவுகள் இருக்கின்றன என அசாமைச் சேர்ந்த பாரா ஒலிம்பிக் வீராங்கனை பர்ஷா ராவ்வா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 11, 2026 at 12:41 PM IST
நகோன்: அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தடகளப் போட்டிகளில் பாரா ஒலிம்பிக் இலக்கை நோக்கித் தங்களது பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
கண் பார்வை என்பது உலகை ரசிப்பதற்கான ஒளியைத் தரலாம், ஆனால் நம்பிக்கையும், மன உறுதியும் இருந்தால் இந்த உலகையே வெல்ல முடியும் என்பதை பலர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் தற்போது அனை நிரூபித்து காட்டியுள்ளனர் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள்.
அசாம் மாநிலம் நாகோன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீராங்கனை சிமு தாஸ், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்று சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், கோப்பை வெல்வதற்கும் உறுதியான இருந்து ஒட்டு மொத்த இந்தியாவிற்கும் பெருமையை சேர்த்தவர்.
அவரது வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இப்போது அதே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மேலும் மூன்று மாணவர்கள் தடகளப் போட்டிகளில் பாரா ஒலிம்பிக் இலக்கை நோக்கித் தங்களது பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர். அதன்படி, நாகோன் மாவட்டம் பர்ஹாம்பூரில் உள்ள 'ஸ்ரீமந்த சங்கர் மிஷன் கண்பார்வையற்றோர் பள்ளியில்' பயிலும் மூன்று மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டிகளுக்குத் தேர்வாகியுள்ளனர்.
அதன் படி ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் மார்ச் 17 முதல் 21 வரை நடைபெறவுள்ள 24 ஆவது தேசிய பாரா தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு பார்ஷா ராவ்வா மற்றும் குமுத் ரேகன் ஆகியோர் தேர்வாகியுள்ளனர். மற்றொரு மாணவியான உம்மே சல்மா வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறவுள்ள தேசியப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனையடுத்து தேசிய போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கவுள்ள மாணவர்களுக்கு அசாம் பாரா ஒலிம்பிக் சங்கம் சிறப்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அந்த வகையில் 8 நாள்கள் பயிற்சிகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்பின் அவர்கள் புவனேஸ்வர் நடைபெறும் தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
இந்நிலையில் தனது பயணம் குறித்து பேசிய மாணவி பார்ஷா ராவ்வா, "எங்களுக்கு பார்வை இல்லாவிட்டாலும், எங்களிடம் பெரிய கனவுகள் இருக்கின்றன. சிறு வயதிலிருந்தே எங்களுக்கு விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் அதிகம், ஆனால் அப்போது அதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. இப்போது கிடைத்துள்ள இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி முன்னேற விரும்புகிறோம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், பர்ஷா ரபா உடல்குரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர், குமுத் ரேகன் லக்கிம்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் உம்மே சால்மா நாகோன் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். இந்த மாணவர்களின் பயணத்திற்கான முழுச் செலவையும் அசாம் பாரா ஒலிம்பிக் சங்கம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
மாணவர்களின் இந்த வெற்றியைக் கண்டு அவர்களது பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். அதே சமயம் அசாம் மாநிலத்தில் பாரா ஒலிம்பிக் சங்கம் வீரர்களுக்கு கொடுக்கும் ஆதரவு பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது. தடைகளைத் தகர்த்து சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் இந்த இளம் வீரர்களின் பயணம், பலரையும் உத்வேகம் அளிக்க செய்துள்ளது.