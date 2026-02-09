ஏ+ கிரேடை நீக்கிய பிசிசிஐ: விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மாவுக்கு கிரேட் பி பிரிவில் இடம்
சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்டோர் 'சி கிரேட்' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : February 9, 2026 at 9:35 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும் பிசிசிஐ-யின் ஒப்பந்த பட்டியலில் பி கிரேடிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் 2026 இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து இந்திய அணி தங்களுடைய இரண்டாவது லீக் போட்டியில் நமீபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இந்திய அணி வீரர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்திய அணி வீரர்களுக்கான மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலை பிசிசிஐ இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஏ+ கிரேடை பிசிசிஐ முற்றிலுமாக நீக்கியுள்ளது. ஏனெனில் இந்திய அணியின் ஜாம்பவான் வீரர்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும் டெஸ்ட் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து தற்சமயம் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகின்றன.
இதன் காரணமாக தற்சமயம் அவர்கள் இருவரும் ஏ+ கிரேடில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பி கிரேடிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக ஏ+ கிரேடில் அங்கம் வகித்திருந்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் தற்சமயம் ஏ கிரேட் ஒப்பந்தத்தை பெற்றுள்ளனர். இதுதவிர இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கு ஷுப்மன் கில்லும் ஏ கிரேடில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
அதேசமயம் கடந்தாண்டு ஏ கிரேடில் இடம் பிடித்திருந்த ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின், முகமது ஷமி, கேஎல் ராகுல், ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளிட்டோரும் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதில் அஸ்வின் ஓய்வை அறிவித்ததாலும், ஷமி தொடர்ச்சியாக இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க தவறியதாலும் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் கேஎல் ராகுல் மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பி கிரேடில் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொண்டு விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிஷப் பந்த், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், சூர்யகுமார் யாதவ், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோருக்கும் பி கிரேடில் ஒப்பந்தம் கிடைத்துள்ளது. இதுதவிர சி கிரேட் ஒப்பந்தத்தில் மொத்தமாக 15 வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். இதில் சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்டோர் தங்கள் இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர்.
பிசிசிஐ ஒப்பந்தம் பெற்ற வீரர்கள்
கிரேடு ஏ: ஷுப்மன் கில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவீந்திர ஜடேஜா
கிரேடு பி: வாஷிங்டன் சுந்தர், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல்.ராகுல், சூர்யகுமார் யாதவ், ரிஷப் பந்த், குல்தீப் யாதவ், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முகமது சிராஜ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா.
கிரேடு சி: சஞ்சு சாம்சன், அக்ஸர் படேல், ரிங்கு சிங், திலக் வர்மா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஷிவம் துபே, ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரெல், ஹர்ஷித் ரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அபிஷேக் சர்மா, சாய் சுதர்ஷன்.