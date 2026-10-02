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சிக்ஸர் பறக்கும் 'வில்லோ' பேட் : கிரிக்கெட்டின் வியக்கவைக்கும் 400 ஆண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சி!

ஒரு பேட்டர் மட்டையால் பந்தை அடிக்கும்போது கேட்கும் அந்த 'டப்' சப்தமும், அதன் மூலம் ரசிகர்களுக்குக் கிடைக்கும் சுவாரசியமும் கடந்த 400 ஆண்டுகளாக மாறவே இல்லை, இனி மாறப்போவதும் இல்லை.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 9:01 AM IST

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BY - பாரதிகண்ணன் மணி

நவீன கிரிக்கெட் உலகில் சிக்ஸர்களும் பவுண்டரிகளும் பறப்பதைக் காணும்போது, நம் கண்கள் மைதானத்தின் எல்லையை மட்டுமே நோக்குகின்றன. ஆனால், பேட்ஸ்மேன்களின் கைகளில் இருக்கும் அந்த நவீன 'வில்லோ' (Willow) மர பேட்டுகளுக்குப் பின்னால் 400 ஆண்டுகால வியக்கத்தக்க வரலாற்றுப் பயணம் ஒளிந்துள்ளது என்பது பலரும் அறியாத உண்மை.

கடந்த 16-ஆம் நூற்றாண்டில் சாதாரண மரக்கம்புகளைப் போலத் தொடங்கி, இன்று அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்படும் பேட்டுகள் வரை கிரிக்கெட் பேட்டின் பரிணாம வளர்ச்சி என்பது வெறும் வடிவ மாற்றம் மட்டுமல்ல; அது கிரிக்கெட் விளையாட்டின் விதிகளையும், வேகத்தையும் மாற்றியமைத்த ஒரு நெடிய பயணம். அவ்வாறு விளையாட்டு உலகிலேயே கிரிக்கெட் பேட்டிற்கும் இருக்கும் வரலாறு மிகவும் சுவாரசியமானது.

ஆரம்பகால பேட்டுகள்

17-ஆம் மற்றும் 18-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் கிரிக்கெட் பேட்டுகள் இன்று நாம் பார்ப்பது போல் இருக்கவில்லை. அவை பார்ப்பதற்கு ஒரு சாதாரண குச்சிகளைப் போல வளைந்த வடிவில் இருந்தன. உதாரணமாகக் கூற வேண்டும் எனில், ஒரு ஹாக்கி பேட்டைப் போன்று அவை காட்சியளித்தன. ஏனெனில் அப்போது, பந்துவீச்சாளர்கள் பந்தைத் தரையோடு தரையாக உருட்டி மட்டுமே வீசினர்.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட்டின் 400 ஆண்டுகால வியக்கவைக்கும் பரிணாம வளர்ச்சி (Getty Images)

அதனால் உருண்டு வரும் பந்துகளை அடிக்க ஏதுவாக, வளைந்த வடிவம் கொண்ட பேட்டுகளை அப்போதைய வீரர்கள் பயன்படுத்தினர். மேலும் அவை பெரும்பாலும் சாதாரண மரக்கட்டைகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதால் மிகக் கனமாகவும், கையாளுவதற்குச் சற்று கடினமாகவும் இருந்துள்ளன. இதன் காரணமாக அப்போதைய காலத்தில் பெரும்பாலானோர் இந்த விளையாட்டை விளையாடச் சற்றுத் தயக்கம் காட்டியுள்ளனர்.

வடிவ மாற்றம்

காலப்போக்கில் பந்துவீச்சு முறையில் ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டது. பந்துவீச்சாளர்கள் பந்தைத் தரையில் உருட்டாமல், காற்றில் வீசி பிட்ச் செய்யத் தொடங்கினர். இது பேட்டின் வடிவத்தையே மாற்றியமைத்தது. ஏனெனில், காற்றில் வரும் பந்துகளை வளைந்த வடிவக் கட்டையைக் கொண்டு அடிப்பதில் பேட்டர்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனால் பந்தை எதிர்கொள்ள நேராக மற்றும் தட்டையான முகம் கொண்ட ஒரு பேட் தேவைப்பட்டது.

அங்கிருந்துதான் தற்போதைய கிரிக்கெட் பேட்டுகளுடைய புரட்சி தொடங்கியது. ஆரம்பக் காலங்களில் பேட்டிற்கு என்று அளவு முறையோ அல்லது குறிப்பிட்ட வடிவ முறையோ எதுவும் கிடையாது. இதனால் வீரர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தாற்போல கிரிக்கெட் பேட்டுகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். இது வீரர்களுக்கு உற்சாகத்தைக் கொடுத்தாலும், காலப்போக்கில் அதுவே கிரிக்கெட் பேட்டிற்கான விதிமுறைகளை வகுக்கவும் காரணமாக அமைந்தது.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட்டின் பரிணாம வளர்ச்சி (Getty Images)

மான்ஸ்டர் பேட் சர்ச்சை

18-ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தாமஸ் ஒயிட் என்ற கிரிக்கெட் வீரர் பயன்படுத்திய ஒரு பேட் தான், தற்போதைய கிரிக்கெட் பேட்டுகளின் வடிவமைப்பிற்கு ஒரு முக்கியப் புள்ளியாக அமைந்தது. செர்ட்சி மற்றும் ஹேம்பிள்டன் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற கவுண்டி போட்டியின் போது, செர்ட்சி அணிக்காக விளையாடிய தாமஸ் ஒயிட், ஸ்டம்புகளை முழுமையாக மறைக்கும் அளவில் ஒரு அகலமான பேட்டைக் கொண்டு விளையாடக் களமிறங்கினார்.

அந்த பேட் ஒட்டுமொத்த ஸ்டம்புகளையும் மறைத்ததால், பந்துவீச்சாளர்களால் அவருடைய விக்கெட்டை வீழ்த்த முடியாமல் தடுமாறினர். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த ஹேம்பிள்டன் அணியின் வீரர்கள் தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தனர். அதேசமயம், அப்போதைய காலத்தில் பேட்டின் அகலத்திற்கான அளவு என்று எந்த விதிமுறையும் இல்லாத காரணத்தால், எதிர்ப்பையும் மீறி தாமஸ் ஒயிட் தொடர்ந்து விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அங்குதான் பிறந்தது கிரிக்கெட் பேட்டிற்கான அளவு முறை. இந்தப் போட்டி முடிந்த பிறகு கிரிக்கெட் பேட்டின் அளவு குறித்த புதிய விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இதன் விளைவாகவே, கிரிக்கெட் பேட்டின் அகலம் அதிகபட்சமாக 4.25 இன்ச் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 1774-ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த விதி, 250 ஆண்டுகளைக் கடந்து இன்றும் மாறாமல் நடைமுறையில் உள்ளது.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட்டின் 400 ஆண்டுகால வியக்கவைக்கும் பரிணாம வளர்ச்சி (Getty Images)

வில்லோ மரத்தின் வருகை

19-ஆம் நூற்றாண்டில் கிரிக்கெட் பேட் தயாரிப்பில் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பப் புரட்சி ஏற்பட்டது. பேட் தயாரிப்பதற்கு ஓக் (Oak) மரங்களுக்குப் பதிலாக 'வில்லோ' மரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஏனெனில், வில்லோ மரம் மற்ற மரங்களைப் போல அல்லாமல், சற்று எடைக் குறைவாகவும், அதேசமயம் பந்தை அடிப்பதற்கு ஏதுவாக அதிக மீள்தன்மை கொண்டதாகவும் அமைந்தது. மேலும் பந்து எவ்வளவு வேகத்தில் வந்தாலும், அதனை வில்லோ பேட் கொண்டு அடிக்கும்போது அது உடையாமல், அதிர்வை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்வதே இதன் சிறப்பம்சமாகப் பார்க்கப்பட்டது.

மேலும் அப்போதைய காலத்தில், கிரிக்கெட் பேட்டுகள் அனைத்தும் ஒரே மரத்துண்டால் செய்யப்பட்டவையாக இருந்தன. இதனால், வேகமாக வரும் பந்து பேட்டில் மோதும்போது ஏற்படும் கடுமையான அதிர்வு, வீரர்களின் கைகளை நேரடியாகத் தாக்கி காயங்களை ஏற்படுத்தியது. இதற்குத் தீர்வாக, 1853 ஆம் ஆண்டில் ராபர்ட் பௌலி என்ற பேட் உற்பத்தியாளர் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கண்டுபிடிப்பை அறிமுகப்படுத்தினார்.

அவர் பேட்டின் பிளேடுடன் தனி ஒரு கைப்பிடியை இணைக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். இது பந்து பேட்டில் படும்போது ஏற்படும் அதிர்வுகளை கைகளுக்குக் கடத்தாமல் தடுத்தது. காலப்போக்கில் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை மேலும் முழுமையாக்க, கைப்பிடிக்கு இடையே மெல்லிய ரப்பர் அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தினர். இது பேட்டிற்கு கூடுதல் ஸ்பிரிங் போன்ற தன்மையைக் கொடுத்தது.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு (Getty Images)

'ஸ்வீட் ஸ்பாட்' மற்றும் அலுமினிய பேட் சர்ச்சை

முன்பெல்லாம் பேட்டின் ஒட்டுமொத்த எடையும் சமமாக இருக்கும்படி பேட்டுகள் வடிவமைக்கப்பட்டன. ஆனால், 20-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் பேட்டின் எடையைப் பகிர்ந்தளிக்கும் முறையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. பேட்டின் பின்புற நடுப்பகுதியில் அதிகளவு சதைப்பற்று (Spine Depth) வைக்கப்பட்டு, விளிம்புகள் செதுக்கப்படும் புதிய தொழில்நுட்பம் உருவானது. இதன் மூலம், பந்து பேட்டின் மையப்பகுதியில் (Sweet Spot) படும்போது, குறைந்த விசைக்கே மிக அதிக வேகத்தில் அதிக தூரம் செல்லும் வசதி பேட்டர்களுக்குக் கிடைத்தது.

அதே சமயம், பேட் தயாரிப்பில் மரத்திற்குப் பதிலாக மாற்றுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் முயற்சிகளும் இக்காலகட்டத்தில் அரங்கேறின. அதன் உச்சகட்டமாக, 1979 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டியின் போது, ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் டென்னிஸ் லில்லி 'கம்பாட்ஸ்' (Combats) எனப்படும் முற்றிலும் அலுமினியத்தால் ஆன மெட்டல் பேட்டைப் பயன்படுத்தி விளையாடினார்.

அந்தப் போட்டியில் அவர் அடித்த பந்து பேட்டில் படும்போது விசித்திரமான சப்தத்தை எழுப்பியதுடன், பந்தும் கடுமையாகச் சேத மடைந்தது. இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் நடுவர்களிடம் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து நடுவர்களின் வற்புதல் காரணமாக டென்னிஸ் லில்லி தனது பேட்டை மாற்றி விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார். இது சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
மங்கூஸ் கிரிக்கெட் பேட் (Getty Images)

ஐசிசி மற்றும் எம்சிசி தலையீடு

இதனைத் தொடர்ந்து, கிரிக்கெட் விளையாட்டின் பாரம்பரியத்தையும், பந்தின் தரத்தையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, "கிரிக்கெட் பேட் முற்றிலும் மரத்தால் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்" என்று கிரிக்கெட் விதிகளில்அதிரடித் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதன் மூலம் பேட் தயாரிப்பில் உலோகங்களின் பயன்பாட்டிற்கு நிரந்தரமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதன்பின் பேட்டின் வடிவத்தில் மட்டும் அவ்வப்போது வீரர்கள் சில மாற்றங்களைச் செய்து வந்தனர்.

குறிப்பாக டி20 கிரிக்கெட்டின் வருகைக்குப் பிறகு, பேட்டின் தடிமன் அதிகமாக உள்ள பேட்டுகளை பேட்டர்கள் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். இதனைப் பயன்படுத்தும்போது அதிக சிக்ஸர்கள் பறந்தாலும், இது பந்துவீச்சாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியாகக் கருதப்பட்டது. இதனால், கிரிக்கெட் விதிகளுக்குப் பொறுப்பான மெரில்போர்ன் கிரிக்கெட் கிளப் (MCC) மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) இணைந்து பேட்டின் அளவுகளுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்தன. அதன்படி..,

  • பேட்டின் நீளம்: கைப்பிடி உட்பட 38 அங்குலங்களுக்கு (96.5 செ.மீ) மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
  • பேட்டின் அகலம்: அதிகபட்சமாக 4.25 அங்குலங்கள் (10.8 செ.மீ) மட்டுமே இருக்க முடியும்.
  • பேட்டின் தடிமன்: பின்புறத்தின் நடுப்பகுதி அதிகபட்சமாக 67 மில்லிமீட்டர் வரை மட்டுமே தடிமனாக இருக்கலாம்.
  • பேட்டின் எட்ஜ் : பேட்டின் ஓரங்கள் அல்லது விளிம்புகள் 40 மில்லிமீட்டருக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.

மேலும், சமீப காலங்களில் வீரர்களின் பேட்டைச் சோதனை செய்ய 'பேட் கேஜ்' (Bat Gauge) என்ற பிரத்யேக அளவுக் கருவியை நடுவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை நாம் ஐபிஎல் தொடரின் போது பலமுறை கண்டிருப்போம். பேட் கேஜ் அளவைத் தாண்டும் பேட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது முற்றிலுமாகத் தடுக்கப்பட்டுள்ளது பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் கொஞ்சம் சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது.

கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு (AFP)
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வளைந்த கம்புகளைப் போலவும், ஹாக்கி மட்டையைப் போலவும் தரையோடு உருண்டு வந்த பந்துகளை எதிர்கொண்ட கிரிக்கெட் பேட், இன்று அதிநவீன கணினித் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்புடன் பேட்டர்கள் சிக்ஸர் விளாசும் முதன்மை ஆயுதமாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆட்டத்தின் வடிவமும் வேகமும் மாறலாம். ஆனால், ஒரு பேட்டர் மட்டையால் பந்தை அடிக்கும்போது கேட்கும் அந்த 'டப்' சப்தமும், அதன் மூலம் ரசிகர்களுக்குக் கிடைக்கும் சுவாரசியமும் கடந்த 400 ஆண்டுகளாக மாறவே இல்லை, இனி மாறப்போவதும் இல்லை...

TAGGED:

EVOLUTION OF CRICKET BAT
கிரிக்கெட் பேட் வரலாறு
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