ETV Bharat / sports

ரஞ்சி கோப்பை 2026: ஷர்துல் தாக்கூர் தலைமையில் காலிறுதி போட்டிக்கான மும்பை அணி அறிவிப்பு

ஷர்துல் தாக்கூர் காயத்திலிருந்து மீண்டதை அடுத்து, மும்பை அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் கேப்டன் பொறுப்பையும் ஏற்கவுள்ளார்.

ஷர்துல் தாக்கூர் - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்
ஷர்துல் தாக்கூர் - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: கர்நாடாவுக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை காலிறுதி ஆட்டத்தில் விளையாடும் மும்பை அணியை மும்பை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர் ரஞ்சி கோப்பை. இந்த தொடரின் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் இறுதிக் கட்டை எட்டியுள்ளது. இதில் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு மும்பை, கர்நாடாகா, பெங்கால், ஆந்திரா, மத்திய பிரதேஷ், ஜம்மு காஷ்மீர், ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்திராகாண்ட் அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.

இதனையடுத்து ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் காலிறுதி போட்டிகள் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடைபெற இருக்கும் முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் மும்பை மற்றும் கர்நாடகா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கான மும்பை அணியை மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியில் ஷர்துல் தாக்கூர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அவர் காயம் காரணமாக சில போட்டிகளை தவறவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் ஷர்துல் தாக்கூர் காயத்திலிருந்து மீண்டதை அடுத்து, அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் கேப்டன் பொறுப்பையும் ஏற்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இதுதவிர நட்சத்திர வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் இந்த அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அவர் கடந்தாண்டு ரஞ்சி கோப்பை சீசனில் விளையாடி வந்த நிலையில், அதன்பின் அவருக்கு மும்பை அணியில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் காலிறுதி போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளதால், அதற்காக அவரை மும்பை அணி மீண்டும் அணியில் சேர்த்துள்ளது.

மேற்கொண்டு சர்ஃப்ராஸ் கான், முஷீர் கான். தனுஷ் கோட்டியான், துஷார் தேஷ்பாண்டே மற்றும் ஷம்ஸ் முலானி உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். ஏற்கெனவே ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் 42 முறை கோப்பையை வென்றுள்ள மும்பை அணியானது, இந்த முறையும் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இதையும் படிங்க

மும்பை அணி: ஷர்துல் தாக்கூர் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முஷீர் கான், அகில் ஹெர்வாட்கர், சித்தேஷ் லாட், சர்பராஸ் கான், ஆகாஷ் ஆனந்த், ஹர்திக் தோமர், சாய்ராஜ் பாட்டீல், ஷம்ஸ் முலானி, தனுஷ் கோட்டியான், துஷார் தேஷ்பாண்டே, மோஹித் அவஸ்தி, ஓம்கார் தர்மலே, திவ்யேஷ் சக்சேனா,சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ்.

கர்நாடகா அணி: தேவ்தத் படிக்கல் (கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், மயங்க் அகர்வால், அனீஷ் கேவி, ஸ்மறன் ரவிச்சந்திரன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கிருத்திக் கிருஷ்ணா, வித்யாதர் பாட்டீல், ஷிகர் ஷெட்டி, பிரசித் கிருஷ்ணா, மொஹ்சின் கான், முரளிதர வெங்கடேஷ், வித்வத் கவேரப்பா, கிருஷ்ணன் ஸ்ரீஜித், துருவ் பிரபாகர்.

TAGGED:

MUMBAI SQUAD FOR RANJI TROPHY
SHARDUL THAKUR RETURN RANJI TROPHY
YASHASVI JAISWAL NEWS MUMBAI SQUAD
ரஞ்சி கோப்பை மும்பை அணி
MUMBAI RANJI TROPHY SQUAD 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.