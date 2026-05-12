தாய்லாந்து ஓபன்: இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி சாத்விக் - சிராக் ஜோடி அசத்தல்

தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - அர்ஜுன் இணை முதல் சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளனர்.

Published : May 12, 2026 at 8:47 PM IST

ஹைதராபாத்: தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்களான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி தங்களது முதல் சுற்றில் வெற்றிபெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாங்காக்கில் இன்று தினம் தொடங்கியது. இதில் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் புத்ரா எர்வின்யான்சியா - பாகஸ் மவுலானா ஜோடியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் தொடங்கிய இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய ஜோடி முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த இந்தோனேசிய இணை 23-21 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தது.

இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இதில் அபாரமாக விளையாடிய இந்த ஜோடி 21-10 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர். இதன் மூலம் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 21-19, 21-23, 21-10 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் எர்வின்யான்சியா - மவுலானா ஜோடியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

அதேசமயம் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - எம்.ஆர். அர்ஜுன் ஜோடி, சீன தைபேயின் சென் ஜி-ரே - லின் யு-சியே இணையை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை சீன தைபே ஜோடியானது 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இந்திய ஜோடி வெற்றிபெற கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், 20-22 என்ற கணக்கில் இழந்தது. இதன் மூலம் சீன தைபே ஜோடி 21-18, 22-20 என்ற கணக்கில் இந்தியா வீரர்களான ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - எம்.ஆர். அர்ஜுன் ஜோடியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்ததுள்ளது.

இதன் மூலம் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - அர்ஜுன் இணை தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்தியாவின் முன்னணி ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது ரசிகர்களை ஆறுதலடைய செய்துள்ளது.

