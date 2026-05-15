தாய்லாந்து ஓபன்: அரையிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி; சிந்து, லக்ஷ்யா சென் ஏமாற்றம்
ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான லக்ஷயா சென் மற்றும் பி.வி.சிந்து ஆகியோர் தோல்வியை தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.
Published : May 15, 2026 at 7:52 PM IST
ஹைதராபாத்: தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியவின் நட்சத்திர வீரர்களான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி ஜோடி வெற்றிபெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
பாங்காக்கில் நடைபெற்று வரும் தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, ஜப்பானின் டகுமி நோமுரா மற்றும் யூச்சி ஷிமோகாமி ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இந்திய ஜோடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலை வகித்தனர். போட்டியின் முதல் செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய இந்திய ஜோடி, இரண்டாவது செட்டையும் 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் சாத்விக்-சிராக் இணை 21-12, 21-13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பானியை இணையை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய ஜோடி அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர். இதனைத்தொடர்ந்து நாளை நடைபெறவுள்ள அரையிறுதி ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் நூர் இசுதீன் - கோ சே ஃபெய் இணையை எதிர்த்து இந்தியவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
அதேசமயம் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் தாய்லாந்தின் குன்லவுத் விடித்சார்னை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கத்திலேயே தடுமாறிய லக்ஷயா சென் 21-19, 21-16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசிய வீரரிடம் தோல்வியடைந்தார். இந்த தோல்வி காரணமாக லக்ஷயா சென் அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்த கையோடு தொடரிலிருந்தும் வெளியேறினார்.
மறுபக்கம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சியை எதிர்கொண்டார். இதில் யமகுச்சி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். பின்னர் கம்பேக் கொடுத்த சிந்து இரண்டாவது செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது.
மூன்றாவது செட் ஆட்டத்திலும் சிந்து இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் அவரால் புள்ளிகளை கைப்பற்ற முடியவில்லை. இறுதியில் யமகுச்சி 21-15 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை வென்றார். இதன் மூலம் பி.வி.சிந்து 19-21, 21-18,21-15 என்ற கணக்கில் அகானே யமகுச்சியிடம் தோல்வியைத் தழுவி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் தவறவிட்டார்.