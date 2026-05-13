தாய்லாந்து ஓபன்: சிந்து, லக்ஷ்யா சென், ஸ்ரீகாந்த் அபார வெற்றி

மறுபக்கம் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் இளம் வீரர்கள் அன்மோல் கார்ப், தன்வி சர்மா, ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் தோல்வியடைந்து முதல் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 8:47 PM IST

ஹைதராபாத்: தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷ்யா சென், கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோர் தங்களது முதல் சுற்று போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாங்காக்கில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற ஒற்றையர் பிரிவு போட்டிகளில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். அந்த வகையில், ஆடவர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், சிங்கப்பூரின் ஜேசன் தேஹை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய லக்ஷயா சென் முதல் செட்டை 21-16 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் ஜேசன் தேஹை வீழ்த்திய லக்ஷயா சென் இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், முன்னாள் சாம்பியனான சிங்கப்பூரின் லோ கீன் யூவை எதிர்கொண்டார். இதில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-14 மற்றும் 21-15 என்ற நேர்ட் செட் கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டி 13-21, 21-17, 21-04 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பானிய வீரரிடம் போராடி தோல்வியை தழுவினார்.

இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து தைவானின் டுங் சியோ டாங்-யை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே பி.வி.சிந்து அபாரமாக விளையாடி முன்னிலைப் பெற்றார். அதன்பின் முதல் செட்டை 21-09 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-12 என்ற செட் கணக்கிலும் கைப்பற்றி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் மாளவிகா பன்சோத், கனடா வீராங்கனை வென் யு ஜாங்கை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை வென் யு ஜாங் 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதன் பின் கம்பேக் கொடுத்த பன்சோத் 26-24 என்ற கணக்கில் போராடி இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. மூன்றாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட பன்சோத் 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் மாளவிகா பன்சோத் 13-21, 26-24, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் கனடா வீராங்கனையை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மற்ற ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டங்களில் பங்கேற்றிருந்த இந்திய வீராங்கனைகள் உன்னதி ஹூடா, அன்மோல் கார்ப் மற்றும் தன்வி சர்மா ஆகியோர் தோல்வியைச் சந்தித்து முதல் சுற்றுடனே தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்ட தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

