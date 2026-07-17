ETV Bharat / sports

முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியைச் சந்தித்த டிஜி20 லீக் சாம்பியன் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்!

டிஜி20 லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியினருக்கு, அணி நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ட பரிசுத்தொகைக்கான காசோலைகளைத் தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி வழங்கினார்.

முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியைச் சந்தித்த டிஜி20 லீக் சாம்பியன் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்
முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியைச் சந்தித்த டிஜி20 லீக் சாம்பியன் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: டிஜி20 லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி வீரர்கள், தெலுங்கானா மாநில முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட முதலாவது டிஜி20 லீக் (TG20 League) கிரிக்கெட் தொடரில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில், அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி இம்முடிசூடா வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, வெற்றிக் கோப்பையுடன் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியினரும் அதன் நிர்வாகத்தினரும் தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியை நேற்று நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். இந்தச் சந்திப்பின் போது, ராமோஜி குழுமத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் கிரண், ஈடிவி பாரத் இயக்குனர் பிரஹதி, திவிஜா, உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் இயக்குனர் சாம்பசிவ ராவ் மற்றும் ஈடிவி நிர்வாக இயக்குனர் பாபினேடு சௌத்ரி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்

இந்நிகழ்வின்போது, ராமோஜி குழுமத் தலைவர் கிரண், பயிற்சியாளர் அனிருத் மற்றும் கேப்டன் அபிரத் ரெட்டி ஆகியோருக்கு முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார். தொடர்ந்து, அணி நிர்வாகம் சார்பில் கேப்டனுக்கு ரூ. 5 லட்சமும், துணைக் கேப்டனுக்கு ரூ. 4 லட்சமும், மற்ற வீரர்களுக்கு தலா ரூ. 3 லட்சமும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இப்பரிசுத் தொகைக்கான காசோலைகளை முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி வீரர்களிடம் நேரில் வழங்கினார்.

அப்போது பேசிய முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, "டிஜி20 லீக் தொடர் சர்வதேச டி20 போட்டிகளுக்கு இணையான பிரபலத்தைப் பெற்றுள்ளதுடன், இது மாநில இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கிரிக்கெட் உலகின் மாபெரும் அடையாளமான சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது அர்ப்பணிப்பு காரணமாகவே சர்வதேச நிலைக்கு உயர்ந்தார் என்பதை வீரர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

கடந்த காலங்களில் வளர்ந்து வரும் வீரர்களுக்கு இதுபோன்ற ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆனால், இப்போது ஈநாடு மற்றும் ஈடிவி நிறுவனங்கள் இன்றைய தலைமுறை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஆயிரம் யானைகளின் பலத்தைத் தந்து பக்கபலமாக நிற்கின்றன. அவற்றின் மூலம் நாட்டின் பெருமையை உயர்த்தும் வீரர்கள் வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டும். தெலுங்கானா அரசு விளையாட்டுத் துறைக்குச் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இதையும் படிங்க:

மாநிலத்திற்காகக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய விளையாட்டுக் கொள்கை மூலம், சிறந்து விளங்கும் வீரர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளும் அரசு வேலைகளும் வழங்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. மேலும், விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அரசு ஒரு விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தையும் அமைத்துள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION
TELANGANA CM REVANTH REDDY
TG20 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.