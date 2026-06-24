ETV Bharat / sports

டிஜி20 2026: ஹர்ஷித் சௌத்ரி அதிரடி சதம்; கம்மம் ஏசஸ் அணியை வீழ்த்தி வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அபார வெற்றி

இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமான ஹர்ஷித் சௌத்ரி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

டிஜி20 2026
டிஜி20 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் போட்டியில் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 6ஆவது லீக் போட்டியில் இன்று அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் மற்றும் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களம் இறங்கிய கம்மம் ஏசஸ் அணிக்கு, வாஃபி கச்சி மற்றும் மயங்க் குப்தா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் வாஃபி 17 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கோடிமேல ஹிமதேஜா 23 ரன்களுக்கும், பிரதீக் ரெட்டி 20 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதற்கிடையில், பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்திய மயங்க் குப்தா, 9 பவுண்டரிகளுடன் 54 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.

பின்னர் களமிறங்கிய மிக்கில் ஜெய்ஸ்வால் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன், ஒரு பவுண்டரி 7 சிக்ஸர்கள் என 54 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். அதேசமயம் மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்காமல் பெவிலியனுக்கு திரும்பினர். இதன் காரணமாக ஏசஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் 202 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. வாரங்கல் அணி தரப்பில் அப்துல் மாலிக், முருகன் அபிஷேக் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிக்கு ஹர்ஷித் சௌத்ரி அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். ஒருபக்கம் ஹர்ஷித் அதிரடியில் மிரட்டி ரன்களைக் குவிக்க, மறுபக்கம் களமிறங்கிய அமன் ராவ், ரிஷிகேத் சிசோதியா, பவேஷ் செத், அனிருத் ஸ்ரீவத்சா, முருகன் அபிஷேக் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

ஒரு பக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல் நிலைத்து நின்று அதிரடியாக விளையாடிய ஹர்ஷித் சௌத்ரி சதம் விளாசி மிரட்டினார். தொடர்ந்து இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹர்ஷித் சௌத்ரி 11 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 121 ரன்களையும், அவருடன் இணைந்து விளையாடிய அதி மணி கிரண் 14 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க:

இதன் மூலம் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த ஹர்ஷித் சௌத்ரி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

HARSHIT CHOUDHARY
TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
டிஜி20 2026
TG20 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.