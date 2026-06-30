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டிஜி20 லீக்: ராகுல் ரதேஷ் அதிரடி சதம்; 133 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி அபார வெற்றி

இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த ராகுல் ரதேஷ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ்
கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 7:13 PM IST

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ஹைதராபாத்: மெடாக் ஃபால்கன்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் ஆட்டத்தில் கரிம்நகர் டைமன்ஸ் அணி 133 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 17ஆவது லீக் போட்டியில், கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் மற்றும் மெடாக் ஃபால்கன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மெடாக் ஃபால்கன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணியில் கேப்டன் தன்மய் அகர்வால் 11 ரன்களிலும், ரவுரி ஷரன் 11 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து ஸ்வத்திக் ரெட்டி 35 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ராகுல் ரதேஷ் மற்றும் சந்தன் சஹானி இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் வீழ்ச்சியைத் தடுத்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ராகுல் ரதேஷ் சதம் விளாசி மிரட்டினார். அவர் 8 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 101 ரன்கள் எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சந்தன் சஹானி 56 ரன்கள் சேர்த்துச் சிறந்த ஃபினிஷிங் கொடுத்தார். இதன் மூலம் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 232 ரன்கள் சேர்த்தது.

பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மெடாக் ஃபால்கன்ஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான இஷான் சர்மா ரன் ஏதுமின்றியும், ஆதித்யா வர்மா 12 ரன்களிலும், விக்ரம் நாயக் 10 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ரவி தேஜா ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

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இதில் ரவி தேஜா 37 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களால் எதிரணியின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்தன. இதன் காரணமாக மெடாக் ஃபால்கன்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் 99 ரன்களுக்கு மட்டுமே ஆல் அவுட்டானது. கரிம்நகர் அணியில் ஷுப்மன் சர்மா, ஆஷிஷ் ஸ்ரீவஸ்தாவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி 133 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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