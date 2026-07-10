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டிஜி20 : ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது கம்மம் ஏசஸ்

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணி டிஜி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய முதல் அணி என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது.

ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்ஸ்
ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்ஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 9:51 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் கம்மம் ஏசஸ் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) என்றழைக்கப்படும் தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற முதலாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் மற்றும் அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய கம்மம் ஏசஸ் அணிக்கு பராஸ் ராஜ் மற்றும் வாஃபி டைமண்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் வாஃபி 3 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, பராஸ் ராஜ் 32 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய ஜிஎஸ்கே ரெட்டி அதிரடியாக விளையாடி 40 ரன்களையும், பிரதீக் ரெட்டி 18 ரன்களையும், கேப்டன் சாமா மிலிந்த் 17 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அதே சமயம், 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு களமிறங்கிய மிகில் ஜெய்ஸ்வால் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் பதிவு செய்தார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 4 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் விளாசி 76 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன் மூலம் அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 200 ரன்கள் குவித்தது. ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தரப்பில் அகில் ரதோட் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் 201 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியில், கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றினார். எனினும், அடுத்து இணைந்த சாய் விகாஸ் ரெட்டி மற்றும் அவித் ரெட்டி இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விகாஸ் ரெட்டி அரைசதம் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின், 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 69 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் விகாஸ் ஆட்டமிழக்க, 16 ரன்களில் அன்வித் ரெட்டியும் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் கதுகு கணேஷ் 27 ரன்களையும், பிரனாவ் வர்மா 26 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியில் வைணவ் ரெட்டி 21 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

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இதனால் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 190 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. கம்மம் ஏசஸ் அணி தரப்பில் சஹெந்திர மல்லு 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் கம்மம் ஏசஸ் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றதுடன், டிஜி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முதல் அணியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
KHAMMAM ACES VS HYD ECHAMPIONS
ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்ஸ்
TG20 2026

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