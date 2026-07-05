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டிஜி20 லீக்கில் தொடர்ந்து ஆறாவது வெற்றியை சுவைத்த ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பின்ஸ்; இந்த முறை கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி சிக்கியது

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்றுவரும் டிஜி20 தொடரில் ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்ஸ் அணி தொடர்ந்து வெற்றிநடை போட்டு வருகிறது.

விக்கெட்டை கைப்பற்றிய மகிழ்ச்சியில் ஹைதராபாத் ஈ- சாம்பியன்ஸ் அணி வீரர் அகில் ரத்தோடு
விக்கெட்டை கைப்பற்றிய மகிழ்ச்சியில் ஹைதராபாத் ஈ- சாம்பியன்ஸ் அணி வீரர் அகில் ரத்தோடு (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 12:47 PM IST

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ஹைதராபாத்: டிஜி 20 லீக் தொடரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ -சாம்பியன்ஸ் மற்றும் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் ஹைதராபாத் அணி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 186 ரன்கள் எடுத்தது. 187 ரன்கள் என்ற சற்று கடினமான இலக்கை 11 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையிலேயே எட்டிய ஹைதராபாத் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

ஹைதராபாத் ஈ -சாம்பியன்ஸ் அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர்களான அபிரத் ரெட்டி 16 பந்துகளில் 26 ரன்களும், மற்றொரு துவக்க ஆட்டக்காரரான சாய் விகாஸ் ரெட்டி 17 பந்துகளில் 36 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு நல்ல துவக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர்.

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இவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய வைஷ்ணவ் ரெட்டி, 42 பந்துகளில் 65 ரன்கள் குவித்து கடைசி வரையில் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். வைஷ்ணவ் எடுத்த 65 ரன்களில் 3 பவுண்டரிகளும், 4 சிக்ஸர்களும் அடங்கும்.

ஹைதராபாத் ஈ -சாம்பியன்ஸ், கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியை கண்டுகளித்த மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண்
ஹைதராபாத் ஈ -சாம்பியன்ஸ், கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியை கண்டுகளித்த மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் (ETV Bharat)

அவருடன் நான்காவது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த பிரணவ் வர்மா தன் பங்கிற்கு 21 பந்துகளில் 38 ரன்களை சேர்த்தார். முன்னதாக மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு வைஷ்ணவ் ரெட்டியுடன் இணைந்த குடகு கணேஷ் 13 பந்துகளில் 21 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

ஓப்பனர்களின் பொறுப்பான ஆட்டத்தாலும், வைஷ்ணவ் ரெட்டியின் அதிரடியாலும் இன்னும் 11 பந்துகள் மீதமிருக்க, அதாவது 18.1 ஓவர்களிலேயே ஹைதராபாத் ஈ -சாம்பியன்ஸ் அணி வெற்றியை சுவைத்தது.

ஹைதராபாத் அணி ஏற்கெனவே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிப் பெற்றுவிட்ட நிலையில், நேற்றைய வெற்றியின் மூலம் இத்தொடரில் தொடர்ந்து ஆறாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. நாளை நடைபெறும் கடைசி லீக் போட்டியில் ஹைதராபாத் அணி, அனுராக் நல்லகொண்டா நைட்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
KARIMNAGAR DIAMONDS
டிஜி 20
ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்ஸ்
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