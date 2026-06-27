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டிஜி20 லீக்: மெடக் ஃபால்கன்ஸை வீழ்த்திய ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்

மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாகத் தனது மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்
ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 6:03 PM IST

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ஹைதராபாத்: மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 60 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 12ஆவது லீக் போட்டியில், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் மற்றும் மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது

அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிக்கு, கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி மற்றும் விகாஸ் ரெட்டி இணை அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தியது. தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்த இந்த ஜோடி, முதல் விக்கெட்டிற்கு 117 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து, அணிக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது.

பின்னர், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 59 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களம் புகுந்த நிதின் நாயக் 18 ரன்களுக்கும், பிரனாவ் வர்மா 4 ரன்களுக்கும், அரவிந்த் 17 ரன்களுக்கும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதற்கிடையில், சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட விகாஸ் ரெட்டி 8 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்களுடன் 93 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆட்டமிழந்து சதத்தைத் தவறவிட்டார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கதுகு கணேஷ் 3 சிக்ஸர்களுடன் 22 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 240 ரன்களைச் சேர்த்தது. மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணி தரப்பில் காஸி அபாஸ் மற்றும் விக்ராம் நாயக் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர்.

இதையடுத்து, இமாலய இலக்கை நோக்கி களம் புகுந்த மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணியில், தொடக்க வீரர் நமன் அகர்வால் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த இஷான் சர்மா - விக்ரம் நாயக் ஜோடி அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விக்ரம் நாயக் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதேசமயம், அவருக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு தந்த இஷான் சர்மா 27 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின், 9 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 75 ரன்கள் எடுத்திருந்த விக்ரம் நாயக்கும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் வருண் 38 ரன்களையும், கேப்டன் ரவி தேஜா 31 ரன்கள் சேர்த்தார். ஆனால், மறுமுனையில் மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் ஃபால்கன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.

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ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அஜய் தேவ் 4 விக்கெட்டுகளையும், பிரனவ் வர்மா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தின. இதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மெடக் ஃபால்கன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாகத் தனது மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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