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டிஜி20 லீக்: கரிம்நகரை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்!

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி டிஜி20 லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்
ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:56 PM IST

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ஹைதராபாத்: கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரின் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) என்றழைக்கப்படும் தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் மற்றும் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் கேப்டன் தன்மய் அகர்வால் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார் . அவரைத்தொடர்ந்து நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சாத்விக் ரெட்டி 28 ரன்களுக்கும், சிம்ஹா 38 ரன்களுக்கும், ராகுல் ரதேஷ் 28 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஷுபம் சர்மா 31 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 157 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் தரப்பில் அஜய் தேவ், சண்முக மணிகண்டன், பிரனவ் வர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஹைதராபாத் அணிக்கு, கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி மற்றும் சாய் விகாஸ் ரெட்டி இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது.

தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அபிராத் ரெட்டி அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாய் விகாஸ், 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அபிராத் ரெட்டியும் 7 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய யாஷ்வீர் கௌட் 25 ரன்களையும், பிரனவ் வர்மா 4 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர்.

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இதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 15.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி டிஜி20 லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதையடுத்து ஜூலை 21ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி, கம்மம் ஏசஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

TAGGED:

TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
KARIMNAGAR DIAMONDS
ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்ஸ்
TG20 2026

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