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டிஜி20 லீக்: அபிரத் ரெட்டி மிரட்டல் சதம்; ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி

வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கடைசி வரை நின்று சதம் அடித்த அபிரத் ரெட்டி ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

ஹைதராபாத் ஈ - சாம்பியன்ஸ் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி
ஹைதராபாத் ஈ - சாம்பியன்ஸ் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 9:14 AM IST

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ஹைதராபாத்: அபிரத் ரெட்டி சதம் மூலம் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 18-ஆவது லீக் போட்டியில் வாரங்கல் வாரியர்ஸ், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிகள் மோதின.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வாரங்கல் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. வாரங்கல் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். போட்டியின் 2-ஆவது ஓவரில் அந்த அணியின் அமன் ராவ், மூன்று பவுண்டரிகள் விளாசினார். மறுபக்கம் சவுத்ரி தன் பங்கிற்கு அதிரடியாக ஆடினார். அவர் 22 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், தேவ் கவுட் பந்துவீச்சில் அவுட்டானார்.

அதே ஓவரில், அமன் ராவ் 45 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினார். அடுத்து வந்த முருகன் அபிஷேக் 4 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அவுட்டாகி ஏமாற்றினார். தொடர்ந்து ஆடிய ரிஷிகேத் சிசோடியா வேகமாக ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், 38 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். கீழ் வரிசை பேட்ஸ்மேன்களில் ஷவ்னக் குல்கர்னி மட்டும் ஓரளவு (24) சேர்த்த நிலையில், 20 ஓவர்கள் முடிவில், 9 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 173 ரன்கள் எடுத்தனர்.

மிரட்டிய ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிரத் ரெட்டி, அசத்தலான தொடக்கத்தை அளித்தார். உசைன் வீசிய 2-ஆவது ஓவரில் ஹாட்ரிக் சிக்சர் அடித்து மிரட்டினார். அதற்கு 3-ஆவது ஓவரில் கிராந்தி 2 விக்கெட்கள் விகாஸ் ரெட்டி (10), அஜய் தேவ் கவுட் (0) அடுத்தடுத்து வீழ்த்தி பதிலடி கொடுத்தார்.

பின்னர், அன்வித் வந்த அன்வித் ரெட்டியும் 4 ரன்களுக்கு நடையை கட்டிய நிலையில், ஹைதராபாத் அணி 42 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது. பின்னர் வந்த கடுகு கணேஷ், அபிரத் ரெட்டிக்கு நல்ல கம்பெனி கொடுக்க ரன்கள் மளமளவென உயர்ந்தது. இந்த நேரத்தில் அரைசதம் அடித்த கடுகு கணேஷ் அரைசதம் அடித்து அவுட்டானார்.

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மறுமுனையில் தூணாக நின்று ரன்கள் சேர்த்த அபிரத் ரெட்டி (101*), சதம் அடித்தார். இதன்மூலம் 15 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 178 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இந்த தெலுங்கானா டி20 லீக் தொடரில் தொடர்ச்சியாக 5வது வெற்றியை பதிவு செய்து, ஹைதராபாத் ஈ - சாம்பியன்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி வீரர்களை பாராட்டிய ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிரகதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பாராட்டு

இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிரகதி மற்றும் ஈடிவி இயக்குநர் சுஜய் ஆகியோர் ஹைதராபாத் ஈ - சாம்பியன்ஸ் அணி வீரர்களை பாராட்டினர்.

அப்போது பேசிய ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிரகதி, “ஹைதராபாத் அணி தொடர்ந்து 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நமது அணியின் வீரர் அபிரத் சதம் அடித்ததை பாராட்டி, அவருக்கு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் இரண்டு நாள் இலவச சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்” என்றார்.

கம்மம் ஏசஸ் அணி வெற்றி

தொடர்ந்து நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் கம்மம் ஏசஸ், நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கம்மம் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 211 ரன்கள் எடுத்தனர்.

அந்த அணியின் ஹிமாதேஜா அதிகபட்சமாக 80 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் கடினமான இலக்கை விரட்டிய நல்கொண்டா அணி 20 ஒவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 177 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் கம்மம் அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது

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