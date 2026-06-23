டிஜி20 2026: அன்வித், கணேஷ் அதிரடி அரைசதம்; ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அபார வெற்றி!
ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அன்வித் ரெட்டி மற்றும் கதுகு கணேஷ் ஆகியோர் அரைசதம் விளாசி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
Published : June 23, 2026 at 5:41 PM IST
ஹைதராபாத்: பாலமூரு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த தொடர்கள் இந்திய வீரர்களை உலக அரங்கில் அடையாளம் காட்டியதைப் போல, தெலங்கானாவின் மூலைமுடுக்கெங்கும் ஒளிந்திருக்கும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற இளம் கிரிக்கெட் திறமைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வரும் நோக்கில், ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடரின் முதலாவது சீசன் ஜூன் 21 அன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.
இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 4ஆவது லீக் போட்டியில், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் மற்றும் பாலமூரு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய பாலமூரு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை.
GOUDZILLA! 🦖🔥#HyderabadEChampions #PalamuruStrikers #MatchDay #AjayDevGoud #GameOn pic.twitter.com/zrBmRGEfys— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 23, 2026
அணியின் தொடக்க வீரர் விக்னேஷ் ரெட்டி ஒருபுறம் சிறப்பாக விளையாடி 30 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், மறுமுனையில் களம் கண்ட வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இப்போட்டியில் அதிகபட்சமாக ரோஹித் ராயுடு 35 ரன்களையும், விக்னேஷ் ரெட்டி 30 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இவர்களைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ரன் சேர்க்கத் தவறினர்.
இதன் காரணமாகப் பாலமூரு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் 141 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல்-அவுட்டானது. ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய அஜய் தேவ் கௌட் 4 விக்கெட்டுகளையும், யஷ்வீர் மற்றும் பிரணவ் வர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 142 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் விகாஸ் ரெட்டி, ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சியளித்தார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி மற்றும் அன்வித் ரெட்டி இணை, அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரைச் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. இதில் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 35 ரன்கள் எடுத்திருந்த அபிராத் ரெட்டி ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த யஷ்வீரும் 3 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் அன்வித் ரெட்டியுடன் இணைந்த கதுகு கணேஷ் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
Beast Unleashed Tonight!#HyderabadEChampions #PalamuruStrikers #MatchDay #PranavVarma #SixerMaarSeetiMaar pic.twitter.com/yaKI771aia— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 23, 2026
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இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த அன்வித் ரெட்டி 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 53 ரன்களையும், கதுகு கணேஷ் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 50 ரன்களையும் குவித்து அசத்தினர். இருவரும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தித் தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததோடு அணிக்கு வெற்றியையும் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 15.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாலமூரு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.