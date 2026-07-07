டிஜி20 லீக்: நல்கொண்டா நைட்ஸை வீழ்த்தி ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அபார வெற்றி!
நடப்பு டிஜி20 லீக் தொடரில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளிலும் தொடர் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது.
Published : July 7, 2026 at 10:19 AM IST
ஹைதராபாத்: அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 போட்டியில், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) என்றழைக்கப்படும் தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 26ஆவது லீக் போட்டியில் அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் மற்றும் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நல்கொண்டா அணிக்கு ஜஸ்வந்த் மோட்டே - கௌரவ் ரெட்டி இணை அதிரடி தொடக்கம் கொடுத்தது. இந்த ஜோடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 42 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கௌரவ் ரெட்டி 25 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நிதிஷ் ரெட்டி 8 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ராகுல் புத்தி 11 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழக்க, ஜஸ்வந்த் மோட்டேவும் 36 ரன்களுக்கு தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
Finger on the ball. Fire in the eyes. 🌀🔥#HyderabadEChampions #TG20 #AnuragNalgondaKnights #Cricket #ShanmukhaAshwin pic.twitter.com/TtLy6P8RPp— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 6, 2026
பின்னர் களமிறங்கிய அல்கானி வருண் கௌட் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 53 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். இதனால் அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 187 ரன்கள் எடுத்தது. ஹைதராபாத் அணி தரப்பில் சண்முக அஸ்வின் 4 விக்கெட்டுகளையும், அஜய் தேவ் கவுட் மற்றும் பிரணவ் வர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து 188 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய ஹைதராபாத் அணியில், தொடக்க வீரர் விகாஸ் ரெட்டி 13 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் அபிராத் ரெட்டி மற்றும் அன்வித் ரெட்டி ஜோடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் அடிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அபிராத் ரெட்டி 39 ரன்களுக்கும், அன்வித் ரெட்டி 40 ரன்களுக்கும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கதுகு கணேஷ், பிரணவ் வர்மா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அஜய் தேவ் கவுட் மற்றும் வைஷ்ணவ் ரெட்டி இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது. இதில் அஜய் தேவ் 34 ரன்களையும், வைஷ்ணவ் ரெட்டி 41 ரன்களையும் சேர்த்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர்.
7 matches. 7 wins. Unbeaten. Unstoppable. 💪🏻#HyderabadEChampions #TG20 #AnuragNalgondaKnights #Cricket pic.twitter.com/KqhJt5a50S— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 6, 2026
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இதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி, நடப்பு டிஜி20 லீக் தொடரில் தான் விளையாடிய 7 போட்டிகளிலும் தொடர் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது.