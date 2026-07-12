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டிஜி20 லீக் இறுதிப்போட்டி- ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் vs அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணிகள் மோதல்

அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணியில் அதிகபட்சமாக மிகில் ஜெய்ஸ்வால் 39 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்தார்.

டிஜி20லீக் இறுதிப்போட்டி- ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் வீரர்கள்
டிஜி20லீக் இறுதிப்போட்டி- ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் வீரர்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 11:07 PM IST

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ஹைதராபாத்: தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன் அணிக்கு அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணி 158 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடரின் (டிஜி20 லீக்) இறுதிப் போட்டி, ஹைதராபாத் உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில், டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன் அணி, முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்ததை அடுத்து, அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணியின் பராஸ் ராஜ், பிரதீக் ரெட்டி ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கினர்.

20 ஓவர் முடிவில், அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 157 ரன்கள் எடுத்தது. அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் அணியைச் சேர்ந்த மிகில் ஜெய்ஸ்வால் அதிகபட்சமாக 39 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கொடிமேலா ஹிமதேஜா 31 ரன்களும், வித்யானந்தா ரெட்டி 20 ரன்களும் எடுத்தனர்.

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த யஷ்வீர் கௌட் 3 விக்கெட்டுகளையும், தேவ் மேதா, அஜய் தேவ் கௌட் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும், அகில் ரதோட் ஒரு விக்கெட்டையும் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து 158 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது.

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
ANVITHA KHAMMAM ACES
தெலங்கானா பிரீமியர் லீக்
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