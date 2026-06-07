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தெலங்கானா டி20 தொடர் - திலக் வர்மா ரூ.33 லட்சம், முகமது சிராஜ் ரூ.14 லட்சத்திற்கு ஏலம்

தெலங்கானா டி20 தொடரின் அறிமுக சீசன் ஜூன் 21ஆம் தேதி தொடங்கி, 21 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இத்தொடரில் மொத்தம் 32 போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர்
TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் (Eenadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 5:35 PM IST

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ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி: தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடரில், ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களான திலக் வர்மா ரூ.33 லட்சத்திற்கும், முகமது சிராஜ் ரூ.14 லட்சத்திற்கும் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தெலங்கானா மாநிலத்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டின் புதிய சகாப்தத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் விதமாக, முதலாவது தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் ஜுன் 21-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. தொடக்க விழா, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. 21 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த தொடரில் 32 போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

இந்த போட்டி தொடருக்கான அணிகளின் உரிமையாளர்களை, ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது. இதில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன் அணியை அதிக விலைக்கு ரூ.7.5 கோடிக்கு ஏலத்தில் வாங்கியுள்ளது.

இதேபோல், பிரணவ் ரங்காரெட்டி ரைசர்ஸ், வாரங்கல் வாரியர்ஸ், மேடக் ஃபால்கன்ஸ், அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ், கரீம்நகர் டைமெண்ட்ஸ், பாலமுரு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் ஆகிய அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்க உள்ளன.

இந்நிலையில், தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ள கான்வென்ஷன் சென்டரில் இன்று காலை 11.00 மணிக்கு தொடங்கியது.

1,300 கிரிக்கெட் வீரர்கள் பதிவு

இந்த ஏலத்தில் பங்கேற்க தெலங்கானாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1,300 கிரிக்கெட் வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர். ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சமாக 20 வீரர்களை தேர்வு செய்யலாம் என்றும், வீரர்களை ஏலம் எடுக்க ஒரு அணி அதிகபட்சமாக 60 லட்ச ரூபாய் செலவு செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

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இந்த ஏலத்தில், ஐகான்ஸ், A+, A, B, C1, C2 என 6 பிரிவுகளாக வீரர்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில், இந்திய அணிக்காக விளையாடியவர்கள், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் குறைந்தது 25 போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள், ஹைதராபாத் அணிக்காக 70 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் "ஐகான்" பிரிவில் இடம்பெறுகின்றனர். மற்ற வீரர்கள் அவர்களின் தகுதியின் அடிப்படையில் மேற்கண்ட பிரிவுகளில் இடம் பெறுவார்கள்.

ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சமாக 20 வீரர்களை தேர்வு செய்யலாம். 8 அணிகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 160 வீரர்கள் தேவைப்படும் நிலையில், 1,300 வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்றனர்.

திலக் வர்மா, முகமது சிராஜ்வை ஏலம் எடுத்த அணிகள்

ஏலத்தில், ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களான திலக் வர்மா, முகமது சிராஜ் ஆகிய இருவரும் பங்கேற்றனர். இவர்களில், திலக் வர்மாவை ரூ.33 லட்சத்திற்கு மேடக் ஃபால்கன்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. முகமது சிராஜை வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி ரூ.14 லட்சத்திற்கு ஏலம் எடுத்துள்ளது.

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TILAK VERMA MOHAMMED SIRAJ
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