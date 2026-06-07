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TG20 கிரிக்கெட் ஏலத்தில் 1300 வீரர்கள்;ஹைதராபாத் ஈ- சாம்பியன்ஸ் அணியில் யாருக்கெல்லாம் இடம்?

தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களான திலக் வர்மா, முகமது சிராஜ் ஆகியோரை ஏலத்தில் எடுக்கவிருப்பது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர்
TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் (Eenadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 11:09 AM IST

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ஹைதராபாத்: தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களை அணிகள் தேர்வுச் செய்வதற்கான ஏலம் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் இன்று நடைபெறுகிறது.

தெலங்கானா மாநிலத்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டின் புதிய சகாப்தத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் விதமாக, முதலாவது தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் ஜுன் 21-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஜுலை 11-ம் தேதி வரை ஹைதராபாத்தின் முக்கிய இடங்களில் ஒன்றான உப்பலில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டி தொடருக்கான அணிகளின் உரிமையாளர்களை ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது. இதில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஹைதராபாத் அணியை அதிக விலைக்கு ஏலத்தில் எடுத்திருந்தது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் இன்று (ஜூன் 07) காலை 11.00 மணிக்கு ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ள கான்வென்ஷன் சென்டரில் தொடங்கியது. வீரர்கள் ஏல நிகழ்வு ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் நேரலையாக ஒளிபரப்படுகிறது. மாலை 05.00 மணி வரை வீரர்கள் ஏலம் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு அணிகளின் உரிமையாளர்கள் பங்கேற்று வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்கவுள்ளனர். ஏலம் இரவு 08.00 மணிவரை கூட நீடிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1,300 கிரிக்கெட் வீரர்கள் பதிவு

தெலங்கானாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1,300 கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்பதற்காகப் பதிவுச் செய்துள்ளனர். ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சமாக 20 வீரர்களைத் தேர்வுச் செய்யலாம். ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களான திலக் வர்மா, முகமது சிராஜ் ஆகியோரும் இந்த ஏலத்தில் இடம் பெறவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மொத்தம் 160 வீரர்கள் தேவைப்படும் நிலையில் 1,300 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

அதிகபட்ச தொகை எவ்வளவு?

வீரர்களை ஏலத்தில் எடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு அணிகளும் அதிகபட்சமாக தலா ரூபாய் 60 லட்சம் வரை செலவிடலாம். குறைந்தபட்சமாக ரூபாய் 54 லட்சம் வரை செலவிடலாம். ஐகான்ஸ், A+, A, B, C1 மற்றும் C2 ஆகிய பிரிவுகளாக வீரர்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்திய அணிக்காக விளையாடியவர்கள், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர்பில் குறைந்தது 25 போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள் மற்றும் ஹைதராபாத் அணிக்காக 70 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் ஐகான் பிரிவில் இடம்பெறுகின்றனர். மற்ற வீரர்கள் அவர்களின் தகுதியின் அடிப்படையில் மேற்கண்ட பிரிவுகளில் இடம் பெறுவார்கள்.

மேற்கண்ட பிரிவுகளுக்கான குறைந்தபட்ச விலை முறையே ரூபாய் 5 லட்சம், ரூபாய் 4 லட்சம், ரூபாய் 3 லட்சம், ரூபாய் 2 லட்சம், ரூபாய் 1 லட்சம் மற்றும் ரூபாய் 75,000 ஆகும்.

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தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் தொடங்குவது எப்போது?

தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் வரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. 21 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த லீக் தொடரில் மொத்தம் 32 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. உஷோதயா என்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் நிறுவனம், அதிகபட்ச விலையைக் கொடுத்து எடுத்துள்ள ஹைதராபாத் அணியின் மீது ரசிகர்களிடையே ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

அணிகளின் பெயர்கள்

லீக் தொடரில் பங்கேற்கும் எட்டு அணிகளும் தங்களது அணியின் பெயரை இறுதிச் செய்துள்ளனர். ஹைதராபாத் அணிக்கு 'ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்ஸ்' என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பிரணவ் ரங்காரெட்டி ரைஸர்ஸ், வாரங்கல் வாரியர்ஸ், மேடக் ஃபால்கன்ஸ், அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ், கரீம்நகர் டைமெண்ட்ஸ், பாலமுரு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் ஆகிய அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்க உள்ளன.

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TG20 CRICKET LEAGUE
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