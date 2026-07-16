'இது வெறும் கால்பந்து பற்றியது மட்டுமல்ல...' வீதிகளில் லட்சக்கணக்கில் திரண்டு விடிய விடிய கொண்டாடிய அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள்
அர்ஜென்டினா அணியின் வரலாற்று வெற்றியை தொடர்ந்து, அந்நாட்டுத் தலைநகரான பியூனஸ் அயர்ஸில் பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டு விடிய விடிய கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : July 16, 2026 at 12:33 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் பரபரப்பான அரையிறுதிப் போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைக் கொண்டாட, அந்நாட்டுத் தலைநகரான பியூனஸ் அயர்ஸ் வீதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டு விடிய விடிய கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அட்லாண்டாவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் 85-வது நிமிடத்தில் என்ஸோ ஃபெர்னாண்டஸ் அடித்த கோல் ஆட்டத்தை சமன் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் கூடுதலான 90+2-ஆவது நிமிடத்தில் லாடாரோ மார்டினெஸ் அடித்த கோல் அர்ஜென்டினாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தது. இதன் மூலம் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா, ஜூலை 19 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்கிறது
வரலாற்றுப் பகை
தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள அர்ஜென்டினா அணியின் வெற்றியை அந்நாட்டு ரசிகர்கள் கொண்டாடித் தீர்த்து வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, இந்த வெற்றி வெறும் விளையாட்டுக்கானது மட்டுமல்ல என்று அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள் உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஏனெனில், கடந்த 1982 ஆம் ஆண்டு ஃபாக்லாந்து தீவுகள் (மாலவினாஸ்) தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நடந்த போரின் வடுக்கள் இன்றும் அர்ஜென்டினா மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளன. இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியதன் மூலம், தங்களது பழைய அரசியல் மற்றும் வரலாற்றுப் பகைக்கு அர்ஜென்டினா பழிதீர்த்துக்கொண்டதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக, தலைநகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள 'அவெனிடா 9 டி ஜூலியோ' வீதி முழுவதும், "மாலவினாஸுக்காக, டியாகோவுக்காக, லியோவின் இந்தக் கடைசித் தொடருக்காக!" என்ற முழக்கங்கள் காற்றில் எதிரொலித்தன. மேலும், பல தசாப்தங்களாகப் பாடப்பட்டு வரும் "எல் கியூ நோ சால்டா எஸ் உன் இங்க்லெஸ்" என்ற பிரபலமான பாடலைப் பாடி நடனமாடினர்.
சர்ச்சையில் அர்ஜென்டினா வீரர்கள்
அதே சமயம், போட்டி முடிந்த பிறகு அர்ஜென்டினா வீரர்கள் மைதானத்திலேயே "மாலவினாஸ் தீவுகள் அர்ஜென்டினாவுக்கே சொந்தம்" என்ற பதாகையை ஏந்திக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், ஃபிஃபா விதிகளின்படி, கால்பந்து மைதானங்களுக்குள் அரசியல், மதம் அல்லது தனிப்பட்ட முழக்கங்கள், பதாகைகள் மற்றும் சின்னங்களைக் காட்சிப்படுத்துவது கடுமையான குற்றமாகும்.
இதனால், விதிமுறைகளை மீறியதற்காக அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வீரர்கள் மீது ஃபிஃபா ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு முன்னர், கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டும் ஃபிஃபா விதிகளை மீறியதாக அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத்திற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போதும் அதேபோல் அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ரசிகர்களின் ஆதரவு
இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தின் போது பேசிய மரியா பெர்டெரோ என்ற நபர், "இது வெறும் கால்பந்து பற்றியது மட்டுமல்ல; எங்கள் இதயங்களை உடைத்த நாட்டை வீழ்த்தியது பற்றியது. போருக்கு அனுப்பப்பட்டு மரணத்தைத் தழுவிய அந்த இளம் சிறுவர்களை நினைத்தால் என் இதயம் இன்னும் வலிக்கிறது. ஆனால், நாங்கள் அவர்களை வீழ்த்தியது ஒரு அற்புதம். நான் ஓர் அர்ஜென்டினா குடிமகள் என்று நினைக்கையில் பெருமையாக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
ஜார்ஜ் லூயிஸ் என்பவர் பேசுகையில், "இது முன்பே திட்டமிடப்பட்டது என்றும், இதில் ஃபிஃபா சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்றும் பேசுபவர்கள், மைதானத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பார்த்திருக்கிறார்களா? நாங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் என்று அவர்களுக்குத் தெரியுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். முன்னதாக, மெஸ்ஸி மற்றும் அர்ஜென்டினா அணியை இறுதிப் போட்டிக்குக் கொண்டுவர ஃபிஃபா அமைப்பும் நடுவர்களும் சதி செய்வதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்னிறுத்தி அவர் இந்தக் கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்.
மெஸ்ஸியின் ஜெர்சியை அணிந்திருந்த எண்ணற்ற ரசிகர்களில் ஒருவரான மத்தியாஸ் அடோர்னோ, "மெஸ்ஸி தனது இந்த வயதிலும் இப்படி விளையாடுவதைப் பார்க்கும் போது எனக்கு வார்த்தைகளே வரவில்லை. அர்ஜென்டினா மக்களாகிய நாங்கள் எப்போதும் அவர் மீது மிகுந்த அழுத்தத்தைச் சுமத்தியுள்ளோம். ஆனால், அவர் எங்களுக்கு அனைத்தையும் தந்துள்ளார்" என்று கூறினார்.
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அதிபரின் பாராட்டு
அர்ஜென்டினா அணியின் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி குறித்து அந்நாட்டு அதிபர் ஜாவியர் மிலெய் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். போட்டி முடிந்தவுடன் வானொலியில் பேசிய அவர், "உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு போட்டியில் நமது வீரர்கள் வென்றுள்ளனர். இது விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு பேரானந்தத்தையும் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.