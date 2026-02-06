ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் டெம்பா பவுமா, தினேஷ் கார்த்திக், ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் ?

ETV Bharat / sports

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது.

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் கேப்டனான டெம்பா பவுமா டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஐசிசி வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது நாளை முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் அரையிறுதி போட்டிகள் மார்ச் 4ஆம் தேதியும், தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது மார்ச் 8ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தொலைக்காட்சி வாயிலாக ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் இந்தியாவின் முன்னாள் வீரர்களான ரவி சாஸ்திரிவி, சுனில் கவாஸ்கர், ராபின் உத்தப்பா உள்ளிட்டோருடன், உலகக் கோப்பை தொடர் வெற்றியாளர்களான குமார் சங்கக்காரா, கார்லோஸ் பிராத்வைட், ஆரோன் ஃபின்ச், சாமுவெல் பத்ரி ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதுதவிர தென்னாப்பிரிக்க அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் கேப்டனான டெம்பா பவுமாவும் ஐசிசி வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார். இவர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் நிலையிலும், தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணியில் இருந்து தொடர்ச்சியாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறார். இதனால் இந்த உலகக் கோப்பை தென்னாப்பிரிக்க அணியிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஐசிசி வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலும் டெம்பா பவுமாவுக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. இதுதவிர இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், 2014 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் பங்கு வகித்திருந்த ஏஞ்சலோ மேத்யூஸும் ஐசிசி வர்ணனையாளர் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இவர்களைத் தவிர முன்னாள் ஜாம்பவான்களான ஆஸ்திரேலியாவின் மேத்யூ ஹைடன், தென்னாப்பிரிக்காவின் டேல் ஸ்டெயின், ஷான் பொல்லாக், பாகிஸ்தானின் வசிம் அக்ரம், வக்கார் யூனிஸ், ரமிஸ் ராஜா, இங்கிலாந்தின் ஈயான் மோர்கன், இயான் பிஷப் உள்ளிட்டோரும் ஐசிசி வர்ணனையாளர்கள் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவி சாஸ்திரி, நாசர் ஹுசைன், இயன் ஸ்மித், இயன் பிஷப், ஆரோன் ஃபின்ச், தினேஷ் கார்த்திக், குமார் சங்கக்கார, சாமுவேல் பத்ரி, ராபின் உத்தப்பா, கார்லோஸ் பிராத்வைட், ஈயான் மோர்கன், வசிம் அக்ரம், சுனில் கவாஸ்கர், மேத்யூ ஹைடன், ரமீஸ் ராஜா, டேல் ஸ்டெய்ன், மைக்கேல் அதர்டன், வக்கார் யூனிஸ், சைமன் டவுல், ஷான் பொல்லாக், கேட்டி மார்ட்டின், ஹர்ஷா போக்லே,மபாங்வா, நடாலி ஜெர்மானோஸ், டேனி மோரிசன், ஆலன் வில்கின்ஸ், இயன் வார்டு, மார்க் ஹோவர்ட், நிக் நைட், அதர் அலி கான், காஸ் நைடூ, பாசித் கான், ரவுனக் கபூர், நெய்ல் ஓ பிரையன், பிரஸ்டன் மாம்சென், ஆண்ட்ரூ லியோனார்ட், ரஸ்ஸல் அர்னால்ட், ரோஷன் அபேசிங்க, ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ், டெம்பா பவுமா.

