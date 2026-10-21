ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையைத் தகர்த்த டெம்பா பவுமா: டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் சதம் அடித்த மிக வயதான கேப்டன் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முறியடித்தார்.
Published : October 21, 2026 at 2:15 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா சதமடித்து அசத்தியதுடன், பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மழை அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, ஆரம்பத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையிலும், கேப்டன் டெம்பா பவுமாவின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் சரிவிலிருந்து மீண்டது.
இதன் மூலம் அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 425 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டெம்பா பவுமா 18 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 179 ரன்களைக் குவித்தார். அவர் தவிர்த்து மார்கோ ஜான்சென் 85 ரன்களையும், சிமோன் ஹார்மர் 82 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 5 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, தற்போது வரையில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது. இந்நிலையில், இப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா சதம் விளாசியதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
Temba Bavuma 💯 Celebration Moment 👏🎉 https://t.co/pglon56UHL— Yash Jain (@yashjain4163) October 20, 2026
ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்த பவுமா
அந்த வகையில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராகச் சதம் அடித்த மிக வயதான கேப்டன் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை பவுமா படைத்துள்ளார். இப்போட்டி தொடங்கும்போது பவுமாவின் வயது 36 ஆண்டுகள் 154 நாட்கள் ஆகும்.
இதற்கு முன்பு, 2023ஆம் ஆண்டு நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தனது 35 வயது 285 நாட்களில் சதம் அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அந்தச் சாதனையை பவுமா முறியடித்துள்ளார்.
மேலும், ஒட்டுமொத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் சதம் அடித்த 3ஆவது மிக வயதான கேப்டன் என்ற பெருமையையும் டெம்பா பவுமா பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகியோர் இந்தச் சாதனையைப் படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் கேப்டன்
இதுதவிர, செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் சதம் அடித்த முதல் தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் என்ற சாதனையையும் டெம்பா பவுமா படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு எதிராகக் கெப்ளர் வெசெல்ஸ் அடித்த 95 ரன்களே இந்த மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் ஒருவரின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝗔𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗴𝗲𝘀 🌟 Temba Bavuma was at his inspiring best for South Africa in Gqeberha 🙌 More from #WTC27 ▶️ https://t.co/b7ekOgZR30 https://t.co/ajFwucNmX0— ICC (@ICC) October 20, 2026
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அதேபோல், இந்த மைதானத்தில் டெஸ்ட் சதம் அடிக்கும் 3ஆவது சர்வதேச கேப்டன் என்ற பெருமையையும் டெம்பா பவுமா பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு கடந்த 1950ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனாக இருந்த லிண்ட்சே ஹாசெட் (167 ரன்கள்) மற்றும் 1949ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக இருந்த ஜார்ஜ் மேன் (136 ரன்கள்) ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைதானத்தில் சதம் அடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.