பயிற்சியின் போது இளம் கிரிக்கெட் வீரர் மரணம்; ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

பந்து தாக்கி உயிரிழந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் பென் ஆஸ்டினின் மரணம், 2014-ல் ஆஸ்திரேலிய வீரர் பிலிப் ஹியூஸ் உயிரிழந்த சம்பவத்தை நினைவூட்டியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : October 30, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
ஹைதாராபாத்: கிரிக்கெட் பயிற்சியின் போது தலையில் பந்து தாக்கியதால் பென் ஆஸ்டின் என்ற 17 வயது வீரர் உயிரிழந்த சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கான்பெர்ராவில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியானது மழை காரணமாக பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை மெல்போர்னில் உள்ள எம்.சி.ஜி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மெல்போர்னில் இருந்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. பயிற்சியின் போது, பந்து தலையில் தாக்கியதில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் இறந்த சம்பவம் விளையாட்டு உலகை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த 17 வயதேயான கிரிக்கெட் வீரர் பென் ஆஸ்டின், பந்து தாக்கியதில் உயிரிழந்துள்ளார்.

அந்த வகையில், செவ்வாய்க்கிழமை பென், பயிற்சியின் போது தானியங்கி பந்துவீச்சு இயந்திரத்தின் உதவியுடன் பேட்டிங் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஹெல்மெட் அணிந்திருந்த போதிலும், பந்து அவரது தலையின் பின்புறத்தில் பலமாக தாக்கியதன் காரணமாக, அவர் சரிந்து விழுந்துள்ளார். இதையடுத்து அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி புதன்கிழமை இறந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஃபெர்ண்ட்லீ கல்லி கிரிக்கெட் கிளப் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "பென்னின் மறைவால் நாங்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளோம். அவரது மரணம் கிரிக்கெட்டுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு. பென் ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் ஒரு கேப்டனாக சிறந்த சாதனையைப் படைத்திருந்தார். அவர் அணிக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பந்து வீச்சாளராகவும் பேட்ஸ்மேனாகவும் இருந்தார். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியமும் தங்கள் எக்ஸ் பதிவின் மூலம் இரங்கலை பதிவிட்டுள்ளது. அதில், “17 வயதான மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் வீரர் பென் ஆஸ்டின் வலைகளில் பேட்டிங் செய்யும் போது தலையில் பந்து தாக்கி இறந்தது மிகப்பெரிய இழப்பு” என்று கூறியுள்ளது. இதுதவிர, பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களின் இரங்கல் செய்தியை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பில் ஹியூஸின் மரணம்

இளம் வீரர் பந்து தாக்கி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம், கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டு ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட் போட்டியின் போது உயிரிழந்த பில் ஹியூஸியை நினைவுப்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் 2014 ஆம் ஆண்டில், ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட் போட்டியில் பேட்டிங் செய்யும் போது பில் ஹியூஸியும் தலையின் பின்பக்கத்தில் பந்து தாக்கியதன் காரணமாகவே உயிரிழந்தார்.

இதனையடுத்து சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் வீரர்களின் பாதுக்காப்பிற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், தற்சமயம் இளம் வீரர் ஒருவரும் அதேபோல் உயிரிழுந்துள்ள நிகழ்வானது ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

