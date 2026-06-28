இரண்டாவது டி20: இந்தியாவுக்கு 155 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது அயர்லாந்து!
இந்தப் போட்டியில் அயர்லாந்து அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹாரி டெக்டர், அரைசதம் கடந்து அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.
Published : June 28, 2026 at 7:49 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், அயர்லாந்து அணி இந்தியாவிற்கு 155 ரன்களை வெற்றிக் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
அயர்லாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி பெல்ஃபாஸ்டில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி, முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. மேலும், இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் ஆடும் லெவனில் வாஷிங்டன் சுந்தர், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு, அறிமுக வீரர்களான சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்துக் களமிறங்கிய அயர்லாந்து அணிக்குத் டிம் டெக்டர் - ராஸ் அதிர் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் அதிரடியாகத் தொடங்கிய ராஸ் அதிர் 16 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான டிம் டெக்டரும் 5 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அடுத்துக் களமிறங்கிய கேப்டன் லோர்கன் டக்கரும் 15 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
See ya! 👋#BackingGreen | #IREvIND | #failtesolar pic.twitter.com/gTEIEP1fuN— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஹாரி டெக்டர் மற்றும் பெஞ்சமின் கேலிட்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இருவரும் இணைந்து 65 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், பெஞ்சமின் கேலிட்ஸ் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய கரேத் டெலானியும் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இறுதியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹாரி டெக்டர் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஹாரி டெக்டர் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 53 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக அயர்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 154 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
Harry marks his milestone match with a brilliant half-century 👊#BackingGreen | #IREvIND | #failtesolar pic.twitter.com/w8QfOo7hnF— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
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இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷிவம் தூபே மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 155 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.