வங்கதேசத்தை போல் வரலாற்றில் ஐசிசி தொடர்களில் விளையாட மறுத்த அணிகள்.. காரணம் என்ன?

பாதுகாப்பு காரணங்களால் இந்தியா சென்று உலகக் கோப்பையில் விளையாட வங்கதேச அணி மறுத்து தொடரில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில், கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஐசிசி தொடர்களை புறக்கணித்த அணிகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

வங்கதேச அணி
வங்கதேச அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 2:41 PM IST

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வரும் வேளையில், இந்த தொடரில் இருந்து வங்கதேச அணி விலகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

முன்னதாக இந்தியா-வங்கதேசம் இடையிலான பதற்றமான சூழ்நிலையால், ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த முஸ்தஃபிசூர் ரஜ்மானை கொல்கத்த நைட் ரைடஸ் அணி நீக்கியது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசாங்கம், ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு காரணங்களை மேற்கொள் காட்டி இந்தியாவில் உலகக் கோப்பை தொடரிலும் பங்கேற்க போவதில்லை என்று வங்கதேசம் அறிவித்தது.

டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் தங்களின் போட்டிகளை இலங்கையில் நடத்தும் படி ஐசிசியிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தது. ஆனால் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் முடிவை ஐசிசி ஏற்க மறுத்துவிட்டது. மேலும் வங்கதேச அணிக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்தை டி20 உலகக் கோப்பையில் சேர்த்தும் ஐசிசி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில் ஐசிசி தொடர்களை புறக்கணித்த அணிகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்...

ஆஸ்திரேலியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ்

அதன்படி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் தொடர்களை சில பெரிய அணிகளும் புறக்கணித்துள்ளன. அதற்கான சிறந்த உதாரணமாக ஆஸ்திரேலியாவை கூறலாம். கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்திய உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் தங்களுடைய போட்டிகளை இலங்கையில் விளையாட மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.

ஏனெனில் அச்சமயத்தில் இலங்கையில் உள்நாட்டு போர் அதிகரித்திருந்ததன் காரணமாக, இந்த இரண்டு ஜாம்பவான் அணிகளும் பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி விளையாட மறுத்தன. இதன் காரணமாக இரு அணிகளும் தங்களுடைய புள்ளிகளை இழந்ததுடன், அந்த தொடரில் இலங்கை அணியானது முதல் முறையாக ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வெல்லுவதற்கும் வழிவகை செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து

2003ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிகெட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் கென்யா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தின. இந்த தொடரின் போது அரசியல் காரணங்களை மேற்கோள்காட்டி இங்கிலாந்து அணியானது அப்போது ஜிம்பாப்வேயில் விளையாட மறுத்துவிட்டது. மறுபக்கம் குண்டுவெடிப்பு காரணமாக நியூசிலாந்தும் கென்யாவுக்கு சென்று விளையாட மறுத்தது. இதன் காரணமாக இரு அணிகளும் தங்களின் போட்டி புள்ளிகளை இழந்ததுடன், கென்யா அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பும் உருவானது.

ஜிம்பாப்வே

அதன்பிறகு 2009ஆம் ஆண்டு ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இங்கிலாந்து அணி நடத்தியது. அந்த சமயத்தில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் இங்கிலாந்து இடையே அரசியல் பிரச்சனைகள் இருந்தன. இதன் காரணமாக ஜிம்பாப்வே அணி இங்கிலாந்து சென்று விளையாட மறுப்பு தெரிவித்தது. அதன்பின் ஜிம்பாப்வேவின் முடிவை ஏற்றுக்கொண்ட ஐசிசி, அவர்களுக்கு பதிலாக தரவரிசையின் அடிப்படையில் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பை கொடுத்தது.

ஆஸ்திரேலியா

2016ஆம் ஆண்டு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரை வங்கதேசம் நடத்தியது. அப்போது ஆஸ்திரேலிய யு19 அணியானது பாதுகாப்பு காரணங்களை மேற்கோள்காட்டி அந்த தொடரை புறக்கணித்தது. இதனால் அந்த தொடரில் பிஜி நாட்டிற்கு விளையாடும் வாய்ப்பானது கிடைத்தது. அதன்பின் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 தொடரில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் படுதோல்வியைச் சந்தித்து டி20 தொடரையும் இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா

கடந்தாண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை பாகிஸ்தான் நடத்தியது. முதலில் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் பாகிஸ்தானில் மட்டுமே நடத்த திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், பாதுகாப்பு காரணங்களை காட்டி இந்திய அணி பாகிஸ்தான் செல்ல மறுத்துவிட்டது. இதனால் அந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டி உள்பட இந்திய அணியின் போட்டிகள் மட்டும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திகு மாற்றப்பட்டிருந்தது. அதனை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்தியாவில் நடைபெறும் எந்தவொரு ஐசிசி தொடரில் தங்கள் அணி இந்தியா சென்று விளையாடாது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது..

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

