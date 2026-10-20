நியூசிலாந்து டி20 தொடர்: கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரைச் சென்றடைந்தது இந்திய அணி!
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு இவ்விரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும் முதல் சர்வதேச டி20 தொடர் இது என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 5:07 PM IST
ஹைதராபாத்:நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்பதற்காக, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரை வந்தடைந்துள்ளது.
இந்திய அணி இம்மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4-ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளது. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 9-ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இத்தொடர்களில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிகளையும் பி.சி.சி.ஐ. சமீபத்தில்தான் அறிவித்தது. இதில் டி20 தொடருக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் வீரர்களின் பணிச்சுமையைக் கருத்தில் கொண்டு, தொடர்களுக்கு ஏற்ப வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி இன்றைய தினம் கிறிஸ்ட்சர்ச் சென்றடைந்துள்ளது. இந்திய அணி கிறைஸ்ட்சர்ச் நகரை வந்தடைந்த புகைப்படங்களை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் பகிர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், அந்தப் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
India have arrived in Ōtautahi 🇮🇳 #NZVIND https://t.co/bvNH65b7w7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026
மேலும், இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கல் ஆகியோருடன் மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார், இளம் வீரர்கள் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வருண் சக்கரவர்த்தி, நமன் திர், வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் பிற அணி ஊழியர்கள் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதையடுத்து, நாளை இந்திய அணி தங்களின் பயிற்சியைத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக ஐ.சி.சி. ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு இவ்விரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும் முதல் சர்வதேச டி20 தொடர் இது என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து ஆதிக்கம் செலுத்துமா அல்லது இந்திய அணி வழக்கம் போல் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தித் தொடரைக் கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.
Touchdown Christchurch 🛬 #TeamIndia have arrived for the upcoming #NZvIND T20I series 🙌 https://t.co/mIw5LhEqId— BCCI (@BCCI) October 20, 2026
நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜோஷ் கிளார்க்சன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செஃபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், பிளெய்ர் டிக்னர்.
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நியூசிலாந்து - இந்தியா டி20 தொடர் அட்டவணை
- முதல் டி20 - அக்டோபர் 22 - ஹாக்லி ஓவல், கிறிஸ்ட்சர்ச்
- 2ஆவது டி20 - அக்டோபர் 24 - ஹாக்லி ஓவல், கிறிஸ்ட்சர்ச்
- 3ஆவது டி20 - அக்டோபர் 27 - ஹென்றி மைதானம், வெலிங்டன்
- 4ஆவது டி20 - அக்டோபர் 30 - ஈடன் பார்க், ஆக்லாந்து
- 5ஆவது டி20 - நவம்பர் 1 - செடன் பார்க், ஹாமில்டன்