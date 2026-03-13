ETV Bharat / sports

ஜூன் முதல் டிசம்பர் வரை: இந்திய அணிக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள் - முழு அட்டவணை

2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆஸ்திரேலிய அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகளைக் கொண்ட பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பரபரப்பான ஐபிஎல் சீசனுக்குப் பிறகு, இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஜூன் முதல் டிசம்பர் 2026 வரை பல முக்கியமான தொடர்களில் விளையாட உள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது மார்ச் 8 ஆம் தேதியுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தது. அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது.

இதனை தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் மார்ச் 28-ம் தேதி முதல் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், அதற்காக இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். ஐபிஎல் தொடரை தொடர்ந்து, இந்திய அணி வரவிருக்கும் ஜூன் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலும் பல்வேறு நாடுகளுடன் கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. அவ்வாறு இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் அட்டவணை குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

இதில் ஜூன் மாதம், இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி, அங்கு ஐந்து டி20 போட்டிகள் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பின்னர், ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கை செல்லும் இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும். பிறகு வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி அங்கு மூன்று ஒருநாள் மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. ஆனால் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இந்திய அரசு அனுமதி வழங்கினால் மட்டுமே இந்த தொடர் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன் பிறகு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையே மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்போது மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டிருக்கும் போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்த தொடரும் நடைபெறுவதில் சில சிக்கல்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

பின்னர் இந்தியாவில் வெஸ்ட் இண்டீஸுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி, அக்டோபர்-நாவம்பர் மாதங்களில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று வடிவிலான போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டின் இறுதியில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் போட்டி அட்டவணை (2026)

இந்தியா vs ஆஃப்கானிஸ்தான் (ஜூன்)

  • டெஸ்ட் போட்டி: ஜூன் 6 முதல் 10 வரை - நியூ சண்டிகர்
  • முதல் ஒருநாள் போட்டி: ஜூன் 14 - தர்மசாலா
  • இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: ஜூன் 17 - லக்னோ
  • மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி: ஜூன் 20 - சென்னை

இங்கிலாந்து Vs இந்தியா (ஜூலை)

  • ஜூலை 1: முதல் டி20 - செஸ்டர்-லெ-ஸ்ட்ரீட்
  • ஜூலை 4: இரண்டாவது டி20 - மான்செஸ்டர்
  • ஜூலை 7: மூன்றாவது டி20 - நாட்டிங்ஹாம்
  • ஜூலை 9: நான்காவது டி20 - பிரிஸ்டல்
  • ஜூலை 11: ஐந்தாவது டி20- சௌத்தாம்ப்டன்
  • ஜூலை 14: முதல் ஒருநாள் போட்டி - பர்மிங்ஹாம்
  • ஜூலை 16: இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - கார்டிஃப்
  • ஜூலை 19: மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - லார்ட்ஸ்

இலங்கை Vs இந்தியா (ஆகஸ்ட்)

  • இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள்

வங்கதேசம் Vs இந்தியா (அரசின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது)

  • 3 ஒருநாள் போட்டிகள் (செப்டம்பர் 1, 3 மற்றும் 6)
  • 3 டி20 போட்டிகள் (செப்டம்பர் 9, 12 மற்றும் 13)

ஆஃப்கானிஸ்தான் Vs இந்தியா (செப்டம்பர்-அக்டோபர்)

  • 3 டி20 போட்டிகள்

இந்திய Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (செப்டம்பர்-அக்டோபர்)

  • 3 ஒருநாள் போட்டிகள்
  • 5 டி20 போட்டிகள்

நியூசிலாந்து Vs இந்தியா (அக்டோபர்-நவம்பர்)

  • 2 டெஸ்ட் போட்டிகள்
  • 5 ஒருநாள் போட்டிகள்
  • 5 டி20 போட்டிகள்

இந்தியா vs இலங்கை (டிசம்பர்)

  • 3 ஒருநாள் போட்டிகள்
  • 3 டி20 போட்டிகள்

இதையும் படிங்க

இதனைத் தொடர்ந்து 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆஸ்திரேலிய அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகளைக் கொண்ட பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அந்த தொடருக்குப் பின் ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் மார்ச் மாதம் இறுதியில் தொடங்கும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

TAGGED:

TEAM INDIA SCHEDULE 2026
TEAM INDIA UPCOMMING SCHEDULE
TEAM INDIA 2026
இந்திய அணி அட்டவணை
TEAM INDIA UPCOMMING SCHEDULE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.