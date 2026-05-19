ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு; அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு
ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 4:53 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது மே 31ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு இந்திய அணி, ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டி கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே டெஸ்ட் போட்டி ஜூன் 6 ஆம் தேதி சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியாகவும் இது அமையவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா-ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடர் ஜூன் 14ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.
இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி தரம்சாலாவிலும், அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த போட்டிகள் லக்னோ மற்றும் சென்னையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் தொடர்கிறார்.
அதேசமயம் டெஸ்ட் அணியின் துணைக்கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பந்த் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டு,கேஎல் ராகுலுக்கு துணைக்கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோருக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளதால், அறிமுக வீரர்கள் மனவ் சுதர், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் தூபே ஆகியோருக்கு டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, ஒருநாள் அணியில் பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேசமயம் ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ள ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் உடற்தகுதி அடிப்படையில் விளையாடுவார்கள் என்று அறிவித்துள்ள பிசிசிஐ, இஷான் கிஷனுக்கு மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
இருப்பினும் இந்த தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இந்த மூவரும் தாங்கள் கடைசியாக விளையாடிய ஒருநாள் தொடர்களில் சதம் விளாசி கவனம் ஈர்த்த நிலையிலும், பிசிசிஐ வாய்ப்பு மறுத்திருப்பது ரசிகர்களை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார்.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பந்த், தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதர், குர்னூர் பிரார், துருவ் ஜூரல், ஹர்ஷ் துபே.
இந்தியா-ஆஃப்கானிஸ்தான் அட்டவணை
- ஜூன் 04 - டெஸ்ட் போட்டி - சண்டிகர்
- ஜூன் 14 - முதல் ஒருநாள் போட்டி - தர்மசாலா
- ஜூன் 17 - இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - லக்னோ
- ஜூன் 20 - மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - சென்னை