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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஷாக் கொடுத்த வங்கதேசம்; கம்மின்ஸ், ஸ்டார்க் பந்துவீச்சைச் சிதறடித்த தன்ஸித் ஹசன்!

தற்போதைய நிலவரப்படி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வங்கதேச அணி 141 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

தன்ஸித் ஹசன்
தன்ஸித் ஹசன் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 1:08 PM IST

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டார்வின்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சதம் விளாசிய முதல் வங்கதேச வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை தன்ஸித் ஹசன் படைத்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) டார்வினிலுள்ள மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணியில், நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களுக்கு மட்டுமே ஆல் அவுட்டானது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 71 ரன்களைச் சேர்த்தார். வங்கதேச அணி சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஹசன் மஹ்மூத் 6 விக்கெட்டுகளையும், தஸ்கின் அகமது மற்றும் எபடோட் ஹொசைன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர். பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணி, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 96 ரன்களைச் சேர்த்து சிறப்பான தொடக்கத்தைப் பெற்றது.

இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் மொமினுல் ஹக் 49 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான தன்ஸித் ஹசன் சதம் விளாசி மிரட்டினார். அதிலும் குறிப்பாக, தனது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் மட்டுமே விளையாடும் தன்ஸித் ஹசன் 188 பந்துகளில் சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் வங்கதேச வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.

இதற்கு முன்பு 2003ஆம் ஆண்டு கெய்ன்ஸ் நகரில் ஹன்னான் சர்க்கார் 76 ரன்கள் எடுத்ததே, ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வங்கதேச வீரரின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் பேட் கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் லையான் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு தன்ஸித் ஹசன் சதம் விளாசி இந்த சாதனையை படைத்து அசத்தியுள்ளார்.

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அதன்பின் 101 ரன்கள் எடுத்த கையோடு தன்ஸித் ஹசன் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 84 ரன்களுக்கும், முஷ்பிகுர் ரஹீம் 36 ரன்களுக்கும், லிட்டன் தாஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். தற்போதைய நிலவரப்படி, வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 337 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளதுடன், 139 ரன்கள் முன்னிலையும் பெற்று விளையாடி வருகிறது.

TAGGED:

BANGLADESH VS AUSTRALIA
TANZID HASAN
DARWIN TEST
தன்ஸித் ஹசன்
AUS VS BAN TEST

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