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கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: காலிறுதிக்குள் நுழைந்து தன்வி, அஷ்மிதா, ரக்ஷிதா அசத்தல்!

கொரியா மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் நாளை நடைபெறும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், சக நாட்டவரான தன்வி சர்மாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

தன்வி சர்மா
தன்வி சர்மா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 6:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2024 தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் தன்வி சர்மா, அஷ்மிதா சாலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகிய மூன்று வீராங்கனைகள் தங்களது அபார ஆட்டத்தால் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

தென் கொரியாவின் அசன் நகரில் கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போட்டிகள் நடைபெற்றன. மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த தன்வி சர்மா, அஷ்மிதா சாலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகிய மூன்று வீராங்கனைகள் தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

தன்வி சர்மா அசத்தல்

இதில் தைபே ஓபன் பட்டத்தை வென்ற 16 வயதான இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா, சக இந்திய வீராங்கனையான ஸ்ரேயான்ஷி வாலிஷெட்டியை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் முதல் செட்டை தன்வி சர்மா 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதேசமயம் இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ஸ்ரேயான்ஷி 21-17 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்ற, போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது.

வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தன்வி 21-13 என்ற கணக்கில் அதனை வென்றார். இதன் மூலம் தன்வி சர்மா கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பின் 21-16, 17-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்ரேயான்ஷி வாலிஷெட்டியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு கொரியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தன்வி சர்மா முன்னேறியுள்ளார்.

காலிறுதியில் அஷ்மிதா, ரக்ஷிதா

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை அஷ்மிதா சாலிஹா, தென் கொரிய வீராங்கனையான கிம் மின்-ஜியை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த அஷ்மிதா 21-17, 21-6 என்ற நேர் செட்களில் தென் கொரிய வீராங்கனையை மிக எளிதாக வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் அஷ்மிதா சாலிஹாவும் இத்தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், ஜப்பானின் மனாமி சுயிசுவை எதிர்கொண்டார். போட்டியின் முதல் செட்டில் இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்துப் புள்ளிகளை வென்றனர். இறுதியில் ரக்ஷிதா 22-20 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைப் போராடி வென்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ரக்ஷிதா 21-10 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் 22-20, 21-10 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பானிய வீராங்கனையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், சக நாட்டவரான தன்வி சர்மாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இரு இந்திய வீராங்கனைகளே நேரடியாக மோதவிருப்பதால், இதில் யார் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இஷாராணி, அன்மோல் கார்ப் ஏமாற்றம்

இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் இஷாரானி பருவா, தென் கொரியாவின் கிம் மின்-சுன்னை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் இஷாரானி வென்றார். ஆனால், அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த தென் கொரிய வீராங்கனை 21-18, 21-19 என்ற கணக்கில் அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

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மற்றொரு ஆட்டத்தில் அன்மோல் கார்ப், வியட்நாமின் வூ தி டிராங்கை எதிர்கொண்டார். பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் முடிவில் வியட்நாம் வீராங்கனை 23-21, 15-21, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் அன்மோல் கார்பை வீழ்த்தினார். இதன் காரணமாக இஷாரானி பருவா மற்றும் அன்மோல் கார்ப் ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளனர்.

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கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026
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