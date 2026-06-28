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டிஜி20 லீக்: தன்மய் அகர்வால் அதிரடி சதம்; வாரங்கல் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் த்ரில் வெற்றி!

இன்றைய ஆட்டத்தில் அபாரமாக விளையாடிய கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் தன்மய் அகர்வால், சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் மூலம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ்
கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 7:14 PM IST

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ஹைதராபாத்: டிஜி20 லீக் போட்டியில் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 14ஆவது லீக் போட்டியில், கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் மற்றும் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்துக் களமிறங்கிய கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிக்கு, கேப்டன் தன்மய் அகர்வால் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். ஒருபுறம் தன்மய் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் களமிறங்கிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இருப்பினும் தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய தன்மய் அகர்வால் சதம் விளாசி மிரட்டினார்.

அதன்பின் 15 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 133 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் தன்மய் அகர்வால் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக, கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 209 ரன்கள் எடுத்தது. வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணி தரப்பில் முதாசர் உசைன் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

இதையடுத்து, இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரரும் கேப்டனுமான அமன் ராய் 12 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் இணைந்த ஹர்ஷித் சௌத்ரி மற்றும் ரிஷிகேத் சிசோடியா இணை, அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கியது. இதில் ஹர்ஷித் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபுறம் அரைசதம் கடந்த ரிஷிகேத் சிசோடியாவும் 65 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

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தொடர்ந்து களமிறங்கிய பவேஷ் சேத் அபாரமாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 6 சிக்ஸர்களுடன் 53 ரன்கள் சேர்த்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இருப்பினும், வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணியால் 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 207 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம், கரிம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வாரங்கல் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

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