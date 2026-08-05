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ரூ. 50 கோடியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 10 ஒலிம்பிக் சிறப்பு மையங்கள் - தமிழக பட்ஜெட் 2026-இல் அறிவிப்பு

அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் பள்ளி நேரத்திற்கு பிறகு தினமும் ஒரு மணி நேரம் முறைப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி செயல்பாடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு துறை பிரநிதித்துவ படம்
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு துறை பிரநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 3:00 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 50 கோடி ரூபாய் நிதியில் 10 ஒலிம்பிக் சிறப்பு மையங்கள் நிறுவப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை குறித்து நிதியமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புகள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு

  • விளையாட்டை ஏற்போம், போதைப்பொருளைத் துறப்போம் (Sportsஐ எடு, Drugsஐ விடு) என்ற செய்தியை முன்வைத்து தவறான போதைப் பழக்கத்திற்குப் பதிலாக விளையாட்டு ஒழுக்கத்தையும், சமூகப் பொறுப்பையும் இளைஞர்களிடையே விதைக்கும் விதமாக ஒரு ’ஒருங்கிணைந்த இளைஞர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை இந்த அரசுத் தொடங்கும்.
  • ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தங்கம் வெல்லும் நோக்கத்தில், சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்குவதற்காக 10 ஒலிம்பிக் சிறப்பு மையங்கள் மாநிலம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டு, அதற்காக 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • விளையாட்டில் ஆர்வமும், திறமையும் கொண்ட 8 முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட இளம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த பயிற்சிகள் வழங்க 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • தேசிய மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கும் 500 வீரர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க கூடுதலாக 22 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • ’தமிழ்நாடு கிராமிய விளையாட்டு போட்டிகள்’ நடத்த 42 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தின் உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த 2 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • தற்போது அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் வாரத்திற்கு இரண்டு விளையாட்டு பாடவேளைகள் மட்டுமே உள்ளன. இவை மாற்றப்பட்டு, பள்ளி நேரத்திற்கு பிறகு தினமும் ஒரு மணி நேரம் முறைப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி செயல்பாடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்திற்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
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  • அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகர்ப்புர உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அருகாமை பகுதிகளில் விளையாடு வசதிகள் (Neighbourhood sports facilities) சிறிய உடற்பயிற்சி கூடங்கள் மற்றும் விளையாட்டு வளாகங்கள் உருவாக்கப்படும்.

மேலும், வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு 1051 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN BUDGET 2026
ஒலிம்பிக் சிறப்பு மையங்கள்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026
TAMILNADU BUDGET SPORTS DEVELOPMENT
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