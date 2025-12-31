YEARENDER 2025: கார்த்திகா முதல் குணாளன் கமலினி வரை - 2025ல் உலக அரங்கில் கவனம் பெற்ற தமிழ்நாடு வீரர்கள்
கபடி போட்டியில் சாதித்த கார்த்திகா முதல் ஸ்குவாஷ் போட்டியில் இந்தியாவிற்கு தங்கம் பெற்று தந்த தமிழ்நாடு விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்
Published : December 31, 2025 at 3:44 PM IST
- By செ.சிவக்குமார்
சென்னை: 2025 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ்நாடு உலக அரங்கில் கவனம் பெற்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இந்த ஆண்டு சதுரங்கம், தடகளம், பாரா விளையாட்டுக்கள், ஸ்குவாஷ், கேரம், கபடி, கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் தமிழ்நாடு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் வெற்றிகளை குவித்து சாதனை படைத்தனர்.
அதுமட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் தேசிய அளவிலான பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 2025-ம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட சர்வதேச அளவிலான போட்டிகள் மற்றும் வெற்றி பெற்ற வீரர்களின் பட்டியலை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காண்போம்.
தங்க மங்கை கார்த்திகா
கடந்த அக்டோபர் மாதம் பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டியில் ஆண், பெண் இரு பிரிவிலும் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்திய அணி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது. இதில் ஆசிய மகளிர் 19 வயதுக்குட்பட்ட கபடி போட்டியில் இந்திய அணி இறுதி சுற்றில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றது. இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா, இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா, பல்வேறு கபடி போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஏராளமான பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு இந்திய அணிக்கு தங்கப் பதக்கத்தை வென்று தந்த கார்த்திகாவை தங்க மகளாக தமிழ்நாடு மக்கள் கொண்டாடினர்.
தங்கம் வென்ற 10 வயது சிறுமி ஷர்வானிகா
கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டியில் சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு சார்பில் செப்டம்பர் மாதம் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரங்களுக்கான உலக 'கேடட்' சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடைபெற்றது. இதில் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில் தமிழ்நாட்டை (அரியலூர் மாவட்டம்) சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை ஷர்வானிகா போட்டியிட்டு சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார். அவர் 9/11 புள்ளிகளைப் பெற்று உலக 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் கேடட் சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்று இந்தியாவிற்கு தங்கம் பெற்றுத் தந்தார்.
கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வைஷாலி ரமேஷ்
சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், 'கிராண்ட் ஸ்விஸ்' செஸ் தொடர் உஸ்பெகிஸ்தானில் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதில் மகளிர் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரும், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த செஸ் வீராங்கனையுமான வைஷாலி ரமேஷ்பாபு முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். மேலும் கேண்டிடேட்ஸ் சுற்றுக்கும் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தகுதிப் பெற்று அசத்தினார்.
ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங்கில் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வென்ற ஆனந்த்
ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது, சீனாவில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதில் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்திய வீரரும், தமிழ்நாட்டில் சென்னையைச் சேர்ந்தவருமான ஆனந்த் குமார் வேல்குமார் பங்கேற்றார். இதில் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் மற்றும் ஆண்களுக்கான 42 மீட்டர் ஸ்கேட்டிங் மாரத்தான் போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆனந்த் குமார் வேல்குமார் 2 தங்கப்பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்தார்.
கேரம் போட்டியில் தங்கம் வென்ற வடசென்னை கீர்த்தனா
மாலத்தீவில் உள்ள மாலேவில் 7-வது கேரம் உலகக் கோப்பை போட்டி டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதில் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த 150 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் இந்திய மகளிர் அணியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா, காசிமா, மித்ரா, இளவழகி, அப்துல் ஆசிக் ஆகிய 5 பேர் இடம் பெற்றனர். இதில் சென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா, மகளிர் ஒற்றையர், இட்டையர் பிரிவு மற்றும் மகளிர் குழுப் போட்டி ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
மேலும் உலக கேரம் சாம்பியன்ஸ் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் கேரம் உலகக் கோப்பை தொடரில் கீர்த்தனா 3 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று, உலக அளவில் வடசென்னையை மீண்டும் தலை நிமிரச் செய்தார். மேலும் இந்த தொடரில் வடசென்னையை சேர்ந்த காசிமா வெண்கல பதக்கத்தை வென்று அசத்தினார்.
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பிடித்த மதுரையை சேர்ந்த குணாளன் கமலினி
இந்தியா, இலங்கைக்கு இடையே 5 போட்டிகளை கொண்ட மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி துவங்கி விசாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான மகளிர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பட்டியலில், மதுரையை சேர்ந்த வீராங்கனை கமலினி குணாளன் அறிமுக வீரராக இடம் பெற்றார்.
கடந்த மாதம் நடைபெற்று முடிந்த 23 வயதினருக்குட்பட்ட U-23 டி20 தொடரில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில் ஒரு சதம் உட்பட அதிக ரன்கள் அடித்த ஆட்டக்காரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த கமலினிக்கு இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் குணாளன் கமலினிக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது
ஸ்குவாஷ் போட்டியில் உலக கோப்பையை பெற்றுத் தந்த தமிழ்நாடு வீரர்கள்
உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டிகள் டிசம்பர் மாதம் சென்னையில் நடைபெற்றன. இதில் இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்தியா சார்பில் மூத்த வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா, அனாஹத், செந்தில் வேலவன், அபய் சிங் ஆகியோர் விளையாடினர். இதில் இந்திய அணி சீனாவை வைத்து இறுதிப் போட்டியில் வென்று உலக கோப்பையை கைப்பற்றியது. தமிழ்நாடு வீரர்கள் செந்தில் வேலவன், அபய் சிங் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி உலக கோப்பை வென்றது.
இது மட்டுமின்றி இந்த ஆண்டு டெல்லியில் நடந்த பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் தமிழ்நாடு அணி 28 தங்கம், 9 வெள்ளி, 27 வெண்கலம் என மொத்தம் 74 பதக்கங்களை பெற்று ரன்னர் இடத்தை பிடித்து அசத்தியது. குறிப்பாக ஆசிய இளம் பேரா கேம்ஸ்(Asian youth para games) இல் தமிழக வீரர் லின்சியா வெண்கலம் வென்றார். இதேபோன்று தென் கொரியாவில் நடைபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தமிழக வீரர்கள் விஷால், சந்தோஷ், சுபா வெங்கடேசன் ஆகியோர் இந்திய கலப்பு அணியில் தங்கம் வென்றனர்.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சென்னையில் நடைபெற்ற தேசிய இன்டர்ஸ்டேட் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 போட்டியில்
ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாடு அணி 10 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றது. மேலும் பீகாரில் கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 15 தங்கம், 21 வெள்ளி, 29 வெண்கலம் என மொத்தம் 65 பதக்கங்களை பெற்று 6 ஆம் இடத்தை பிடித்தது.