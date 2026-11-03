செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் 2026 | சாம்பியன் பட்டம் வென்று தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் சாதனை!
சமீபத்தில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்ற சேலத்தைச் சேர்ந்த 28 வயதான வேலவன் செந்தில்குமார், தற்போது சர்வதேச அளவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 10:12 AM IST
ஹைதராபாத்: பி.எஸ்.ஏ செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், ஸ்காட்லாந்து வீரர் கிரெக் லோபனை 3-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் வேலவன் செந்தில்குமார் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
பி.எஸ்.ஏ செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரின் நடப்பு சீசன், செக் குடியரசின் பிரனோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் பல்வேறு முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்ற இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான வேலவன் செந்தில்குமார் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளார்.
நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில், தொடரின் 4ஆவது நிலை வீரரான வேலவன் செந்தில்குமார், ஸ்காட்லாந்தின் முன்னணி வீரரும் தொடரின் முதன்மை நிலை வீரருமான கிரெக் லோபனை எதிர்கொண்டார். இதற்கு முன் லோபனுக்கு எதிராக விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் வேலவன் செந்தில்குமார் வென்றதில்லை என்ற நிலையிலும், இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார்.
Velavan Senthilkumar🇮🇳 become the champion🏆 of Czech Open 2026 upsetting top seed Greg Lobban🏴 at finals through terrific 3-1 victory😍 After very disappointing campaign at Asian games happy to see him having such a great week in Brno🇨🇿 It's his 2nd PSA Copper Title👏 #Squash https://t.co/dKh4UoMai1— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 2, 2026
மறுபக்கம் லோபனும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. ஒரு கட்டத்தில் வேலவன் செந்தில்குமார் 6-10 என்ற கணக்கில் பின்தங்கிய நிலையிலும், அதிலிருந்து கம்பேக் கொடுத்து அவர் 13-11 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அசத்தலாக விளையாடிய வேலவன், 11-05 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றார்.
பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த லோபன், 11-8 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்ற ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. இதையடுத்து நான்காவது செட்டில் மீண்டும் அபாரமாகச் செயல்பட்ட வேலவன் செந்தில்குமார், 11-07 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், லோபனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
இறுதியில் வேலவன் செந்தில்குமார் 3-1 (13-11, 11-5, 8-11, 11-7) என்ற செட் கணக்கில் கிரெக் லோபனை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் அவர் தனது 12ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். அதிலும், இந்த ஆண்டில் புடாபெஸ்ட் ஓபன் வெற்றிக்குப் பிறகு அவர் வெல்லும் இரண்டாவது பி.எஸ்.ஏ காப்பர் நிலை (PSA Copper Tour) பட்டம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 WHAT A SUPERBBBBB WINNNN TO CLINCH THE TITLE 🏆😍🇮🇳 India's Velavan Senthilkumar (WR 42) beats higher ranked, top seed WR 31 Greg Lobban 🏴 to clinch Czech Open Title - PSA Copper Event This is Velavan's 12th PSA title & 2nd at Copper Level! 🔥🔥 🤯 AND WHAT A COMEBACKKKKK THAT WAS IN 1ST GAME 🔥 From 6-10 down to win by 13-11 !! Amaaaziiiiingggggggg !! 🔥🔥🔥 Score: 13-11, 11-5, 8-11, 11-7 #Squash— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) November 2, 2026
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று தாயகம் திரும்பிய சேலத்தைச் சேர்ந்த 28 வயதான வேலவன் செந்தில்குமார், தற்போது செக் குடியரசில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இந்நிலையில், செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வேலவன் செந்தில்குமாருக்குப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.