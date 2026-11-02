செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் 2026| இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் அசத்தல்!
இன்று நடைபெறும் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப்போட்டியில், ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த முதன்மை வரிசை வீரர் கிரெக் லோபனை எதிர்த்து வேலவன் செந்தில்குமார் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 3:36 PM IST
ஹைதராபாத்: பி.எஸ்.ஏ செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரரும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான வேலவன் செந்தில்குமார் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
பி.எஸ்.ஏ செக் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரின் நடப்பு சீசன் செக் குடியரசின் பிரனோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் பல்வேறு முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான வேலவன் செந்தில்குமார் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.
இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில், உலகத் தரவரிசையில் 40-வது இடத்தில் இருக்கும் வேலவன் செந்தில்குமார், பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் அகஸ்டே டுசார்ட்டை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே வேலவன் செந்தில்குமார் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.
🚨 VELAVAN SENTHILKUMAR STORMS INTO THE FINALS 🚀 WR 42 Velavan Senthilkumar beat higher seed WR 32 Auguste Dussourd 🇫🇷 by 3-0 to enter Finals of Czech Open - A PSA Copper Event 🔥🔥 11-7, 12-10, 11-1 🔥 Finals vs WR 31 , top seed Greg Lobban 🏴 https://t.co/jYhL4Sf2id— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) November 1, 2026
இதன் மூலம் செந்தில்குமார் முதல் செட்டை 11-7 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் அகஸ்டே கம்பேக் கொடுத்தார். இருவரும் செட்டைக் கைப்பற்ற அடுத்தடுத்துப் புள்ளிகளைக் குவித்ததால், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. இறுதியில் கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பிறகு செந்தில்குமார் 12-10 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றார்.
அதன்பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட வேலவன் செந்தில்குமார் 11-1 என்ற கணக்கில் எளிமையாக அந்த செட்டை வென்றார். இதன் மூலம் வேலவன் செந்தில்குமார் 11-7, 12-10, 11-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அகஸ்டே டுசார்ட்டை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்று, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதையடுத்து இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் வேலவன் செந்தில்குமார், ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த முதன்மை வீரரான கிரெக் லோபனை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இதில் வெற்றிபெறும் வீரருக்குச் சாம்பியன் பட்டத்துடன் 35,000 அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான தொடரின் மொத்தப் பரிசுத்தொகையில் பெரும் பகுதி வழங்கப்படவுள்ளது. இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Czech Open 2026 final 🏆 Lobban v Senthilkumar: Greg Lobban (@LobSquash) leads their head-to-head 2-0. Greg Lobban hasn't dropped a game this week. Velavan Senthilkumar hasn't dropped a game this week. Data courtesy of @squashinfo: the definitive squash resource https://t.co/ikFCAyqyDy— Squash Stats (@SquashStats) November 1, 2026
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முன்னதாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற புடாபெஸ்ட் ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த வேலவன் செந்தில்குமார், ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளிலும் இரண்டு பதக்கங்களை வென்று அசத்தினார். இந்நிலையில் தற்போது செக் ஓபனிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதால், இத்தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனைப் படைப்பார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.