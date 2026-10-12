சானியா மிர்சாவின் 22 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த 17 வயது தமிழக வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன்!
லாகோஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஐ.டி.எஃப் டபிள்யு35 மகளிர் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் மாயா ராஜேஷ்வரன் சாதனையைத் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 1:27 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய டென்னிஸ் உலகின் ஜாம்பவான் சானியா மிர்சாவின் 22 ஆண்டுகால வரலாற்று சாதனையை, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 17 வயது இளம் வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் ரேவதி முறியடித்து புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார்.
சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் (ITF) சார்பில் நடத்தப்படும் டபிள்யு35 (W35) மகளிர் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் போர்ச்சுகல் நாட்டின் லாகோஸ் நகரில் நடைபெற்றது. உலகெங்கிலும் இருந்து பல்வேறு முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற இத்தொடர், நடப்பு ஆண்டில் இந்திய ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அதற்கு முக்கியக் காரணம், 17 வயதே ஆன இந்திய இளம் வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் ரேவதி தான்.
ஏனெனில் இத்தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் மாயா ராஜேஸ்வரன் ரேவதி சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். அதன்படி, மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான செர்வினோ ரூயிஸை எதிர்த்து மாயா ராஜேஸ்வரன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய மாயா, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
🎾MAIDEN ITF TITLE FOR 17-YEAR-OLD MAAYA 17 year old Maaya Rajeshwaran Revathi defeated Celia Cervino Ruiz🇪🇸 6-4, 6-2 to win ITF W35 Lagos 🇵🇹 - her first Senior Singles Final in ITF Circuit. Earlier, she won the Doubles title partnering Kotliar🇺🇦 https://t.co/3rp6O9sXoR— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 11, 2026
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த அவர், முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாகச் செயல்பட்ட அவர், 6-2 என்ற கணக்கில் செர்வினோ ரூயிஸை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் மாயா ராஜேஸ்வரன் 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்பெயினின் செர்வினோ ரூயிஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இத்தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் மட்டுமின்றி, இரட்டையர் பிரிவிலும் மாயா ராஜேஸ்வரன் அசத்தியுள்ளார். இரட்டையர் பிரிவில் உக்ரைன் நாட்டின் எலிசவெட்டா கோட்லியர் (Yelyzaveta Kotliar) உடன் இணைந்து இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொண்ட மாயா, அசாத்தியமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
🏆 TWO TITLES. ONE SENSATIONAL CAMPAIGN! 🇮🇳🎾 From upsetting the top seed to conquering both the singles and doubles crowns, Maaya Rajeshwaran (TAGG Athlete | IND #1038) has made W35 Lagos her own! 🥇 Singles Champion: Defeated Celia Cervino Ruiz 6-4, 6-2 to clinch her maiden pro singles title. 🥇 Doubles Champion: Teamed up with Yelyzaveta Kotliar to seal the crown with a stunning comeback win! A qualifier at the start, a double champion at the finish. Maaya means business! 🔥🇮🇳 #SAI #IndianTennis— SAI Media (@Media_SAI) October 11, 2026
இறுதிப் போட்டியில் சீனா மற்றும் இத்தாலியைச் சேர்ந்த லியு மின் மற்றும் கார்லோட்டா மொசியா ஜோடியை எதிர்கொண்ட மாயா ஜோடி, முதல் செட்டை 0-6 என்ற கணக்கில் இழந்தது. இருப்பினும் முயற்சியைக் கைவிடாத மாயா இணை, இரண்டாவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பலமான கம்பேக் கொடுத்தது. இதன் மூலம் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க இந்த ஆட்டம் சூப்பர் டை-பிரேக்கர் சுற்றுக்குச் சென்றது.
சூப்பர் டை-பிரேக்கர் சுற்றிலும் இரு அணி வீராங்கனைகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். இதனால் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய மாயா இணை, 10-7 என்ற கணக்கில் டை-பிரேக்கர் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் 0-6, 6-2, (10-7) என்ற செட் கணக்கில் மாயா இணை த்ரில் வெற்றி பெற்று, இரட்டையர் பிரிவிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது.
🇮🇳 Maaya Rajeshwaran becomes the youngest Indian woman to win a W35-level singles title, breaking 🇮🇳 Sania Mirza’s record 🔥 The parallels are hard to miss: 📍 Both won in Lagos (Maaya in Portugal, Sania in Nigeria) 🎂 Both were 17 (Maaya 17y 3m, Sania 17y 10m) 📅 Both won in October, a day apart on the calendar (11 Oct 2026, 10 Oct 2004) 🏆 Same level: Sania’s $25,000 event is today’s W35 (renamed in 2024)— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) October 11, 2026
இந்த வெற்றிகளின் மூலம் மாயா ராஜேஸ்வரன், இந்திய டென்னிஸின் அடையாளமாகத் திகழும் சானியா மிர்சாவின் 22 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாற்றை நிகழ்த்தியுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இந்திய வீராங்கனை சானியா மிர்சா தனது 17 வயது 10 மாதங்களில் சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தொழில்முறை ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க
இந்நிலையில், தற்சமயம் மாயா ராஜேஸ்வரன் 17 வயது 3 மாதங்களிலேயே சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தொழில்முறை டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மிக இளம் வயது இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மிக இளம் வயதிலேயே உலக அரங்கில் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள மாயா ராஜேஸ்வரனுக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.