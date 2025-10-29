ஆசிய இளையோர் தடகள போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற எட்வினா ஜெய்சன்! சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!
இளையோர் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இரண்டு வெள்ளி பதக்கங்களை வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை எட்வினா ஜெய்சனுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Published : October 29, 2025 at 6:02 PM IST
சென்னை: பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற இளையோர் ஆசிய தடகளப் போட்டியில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எட்வினா ஜெய்சன் 400 மீட்டர் ரீலேவில் வெள்ளிப் பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
பஹ்ரைனில் கடந்த 19-ஆம் தேதி முதல் இளையோருக்கான ஆசிய விளையாடு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 19 வகையான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. மொத்தமாக இதில் 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு விளையாடி வருகின்றர். மேலும் 18 வயது உட்பட்டோருக்கான இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்த ஆண்டு கபடி போட்டடியும் சேர்க்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது.
இதில் இந்திய ஆடவர் அணியும், மகளிர் அணியும் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்றன. அதிலும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். இதில் இந்திய மகளிர் அணியின் துணை கேப்டனாக சிறப்பாக செயல்பட்ட சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகாவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி பகுதியைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை எட்வினா ஜெய்சன், 400 மீட்டர் ரிலே ஓட்டப் பந்தயம் மற்றும் மெட்லி ரிலேவில் இந்திய அணியின் ஒரு பகுதியாக இரண்டிலும் வெள்ளி பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தார். பதக்கங்களுடன் சென்னை திரும்பிய எட்வினாவுக்கு விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்துச் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய எட்வினா ஜெய்சன், "இளையோருக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 400 மீட்டர் ரிலே, மெட்லி ரிலே ஓட்டப்பந்தயத்திலும் வெள்ளி பதக்கம் வென்று சென்னை வந்துள்ளேன். மேலும் இது எனது முதல் சர்வதேச பதக்கம் என்பதால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனக்கு ஊக்கமளித்த தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏற்கனவே தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் எனக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வந்தது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. மேலும் எனது பயிற்சியாளர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்கள் இல்லை என்றால் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க முடியாது.
எனது தந்தை டீக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இருந்தபோதிலும் எனது பெற்றோர்கள் எனக்கு ஊக்கம் அளித்தனர். இதனால் தான் என்னால் இந்த போட்டியில் வெல்ல முடிந்தது. மேலும் இந்திய நாட்டிற்காக ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்க வெல்ல வேண்டும் என்பது எனது லட்சியம். தொடர்ந்து தமிழக அரசு உதவி அளிக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.
இதையும் படிங்க:
எட்வினாவின் பயிற்சியாளர் மகேஷ் கூறுகையில், "எங்களது கிராமத்திலிருந்து இது நான்காவது சர்வதேச பதக்கமாகும். எங்கள் கிராமத்தில் மூர்த்தி என்ற உடற்கல்வி ஆசிரியர் தான் எங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தார். அவருக்கு எனது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என இவ்வாறு கூறினார்.