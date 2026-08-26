ETV Bharat / sports

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் 2026 |'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகாவிற்கு இந்திய அணியில் இடமில்லை; கொந்தளிக்கும் கபடி ரசிகர்கள்!

இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சீனியர் தேசிய மகளிர் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடிய கார்த்திகா ஒட்டுமொத்தமாக 81 ரெய்டு புள்ளிகளைக் குவித்து, இந்தியாவின் 'நம்பர் 1 ரெய்டர்' ஆகவும் உள்ளார்.

கண்ணகி நகர் கார்த்திகா (கோப்புப்படம்)
கண்ணகி நகர் கார்த்திகா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் கபடி அணியில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை 'கண்ணகி நகர்' கார்த்திகாவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரும் செப்டம்பர் 19 முதல் அக்டோபர் 4 வரை நடைபெறவுள்ளன. இதில் ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்கான கபடி போட்டிகள் செப்டம்பர் 21 முதல் 26-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன. இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கபடி அணிகள் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் மகளிர் அணியில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை 'கண்ணகி நகர்' கார்த்திகாவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையின் எளிய பின்னணியில் இருந்து வந்து, தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் காரணமாக ரசிகர்களால் 'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இவர், சமீப காலங்களில் அசாத்தியமான ஃபார்மிலும் இருந்து வருகிறார். குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய இளையோர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணியின் துணைத் கேப்டனாக செயல்பட்டு அணி தங்கப்பதக்கம் வெல்ல முக்கியப் பங்காற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி ஈரான் அணியை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப்பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதுதவிர, இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சீனியர் தேசிய மகளிர் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடிய கார்த்திகா ஒட்டுமொத்தமாக 81 ரெய்டு புள்ளிகளைக் குவித்து, இந்தியாவின் 'நம்பர் 1 ரெய்டர்' ஆகவும் உள்ளார்.

இவரது அசாத்திய தனிநபர் ஆட்டத்திறனால் மட்டுமே, தமிழ்நாடு மகளிர் கபடி அணி சுமார் 32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சீனியர் தேசிய கபடி சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான இந்திய மகளிர் அணியில் கார்த்திகா நிச்சயம் இடம்பெறுவார் என்று ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், அவர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய மகளிர் கபடி அணியில் கார்த்திகாவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது

அதிலும் குறிப்பாக, தற்போதைய இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பல முன்னணி வீராங்கனைகளை விடவும் கார்த்திகா அதிக புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள நிலையிலும், அவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச அளவிலும், உள்நாட்டுப் போட்டிகளிலும் பல சாதனைகளைப் படைத்த ஒரு வீராங்கனைக்கு, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான அணியில் இடம் மறுக்கப்பட்டிருப்பது தற்போது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

ஹரியானா, ஹிமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் இந்திய ரயில்வே துறையைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகளுக்கு அணியில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேசிய அளவில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு வீராங்கனை கூட தேர்வு செய்யப்படாதது, இந்திய கபடித் தேர்வுக் குழுவின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

TAGGED:

KANNAGI NAGAR KARTHIKA
INDIA KABADDI SQUAD
கண்ணகி நகர் கார்த்திகா
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் 2026
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.