'என் வெற்றிக்கு அப்பாதான் காரணம்' - ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற குணாளன் கமலினி உருக்கம்!
சமீபத்தில் தனது தந்தையை இழந்த சோகத்திலும் நாட்டிற்காக விளையாடித் தங்கம் வென்ற கமலினிக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை: நான் இன்று இந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு மிக முக்கியக் காரணம் என் அப்பா தான் என்றும், அவர் மேலிருந்து என் வெற்றியைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் என்றும் ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீராங்கனை குணாளன் கமலினி கூறியுள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது. இந்தத் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியில் விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் தொடக்க வீராங்கனையாகத் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த குணாளன் கமலினி இடம்பிடித்து விளையாடி, தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்தார்.
சாதனை படைத்துத் தாயகம் திரும்பிய குணாளன் கமலினிக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்துள்ளார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில், தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நேரில் சந்தித்துத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
தற்சமயம், 18 வயதான கமலினி குணாளன் மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றத்தைச் சேர்ந்தவர். 12 வயது முதல் கிரிக்கெட் போட்டியின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தைக் கண்ட கமலினியின் தந்தை குணாளன், மகளை கிரிக்கெட் அகாடமியில் சேர்த்துள்ளார். கமலினியின் கிரிக்கெட் பயிற்சிக்காக அவரது குடும்பம் சென்னைக்குக் குடிபெயர்ந்தது. பின்னர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று வந்தார்.
அதன்பின் கடந்த 2021-ல் 15 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசியத் தொடரில் 485 ரன்கள் குவித்து முதலிடம் பிடித்த கமலினி, பின்னர் இந்திய யு19 டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியிலும், மகளிர் பிரீமியர் லீக்கில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலும் இடம்பிடித்துக் கிரிக்கெட் உலகின் கவனத்தைத் தன் பக்கம் ஈர்த்தார். அங்கும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட கமலினிக்குக் கடந்தாண்டு இந்திய அணியில் விளையாடும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது.
இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்றது குறித்த தனது மகிழ்ச்சியையும் அனுபவங்களையும் ஈ.டிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தி ஊடகத்திடம் கமலினி பிரத்தியேகமாக பகிர்ந்து கொண்டார்.
அதிலும், சமீபத்தில் தனது தந்தையை இழந்த சோகத்திலும் நாட்டிற்காக விளையாடித் தங்கம் வென்ற கமலினி பேசுகையில், "நான் இன்று இந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு மிக முக்கியக் காரணம் என் அப்பா தான். அவர் சமீபத்தில் எங்களை விட்டு மறைந்துவிட்டாலும், மேலிருந்து என் வெற்றியைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார். என்னை இந்த நிலைக்குக் கொண்டு வந்ததே அவர்தான். இந்தத் தங்கப் பதக்கத்தைப் பார்த்தால் அவர் நிச்சயம் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார். அவருக்கு நான் எப்போதும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன்.
|இதையும் படிங்க
அடுத்து வரவிருக்கும் ஜிம்பாப்வே தொடர் மற்றும் யு-19 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதே எனது அடுத்த இலக்கு. எனக்கு ஆதரவளித்து வரும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும், எனது முதன்மை உந்துதலாக விளங்கிய சகோதரருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்" என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து கமலினிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவித்து வருகின்றன.