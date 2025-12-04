சாம்பியன் பட்டத்துடன் ஊர் திரும்பிய தமிழக வளையப் பந்து அணிக்கு உற்சாக வரவேற்பு
தேசிய அளவில் தற்சமயம் சாதனை படைத்துள்ள வளையப் பந்து வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று பயிற்சியாளர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : December 4, 2025 at 1:57 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஜம்மு - காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான வளையப் பந்து போட்டியில் தமிழக அணிக்காக விளையாடி தங்க பதக்கம் வென்று ஊர் திரும்பிய விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு மேள தாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள ஜம்மு கிரீன் பீல்ட் மைதானத்தில் நவம்பர் 26 முதல் 30 வரை நடைபெற்ற 42-வது இளையோர் தேசிய வளையப் பந்து போட்டியில் தமிழக மகளிர் அணி தங்கப் பதக்கத்தையும், ஆடவர் அணி வெள்ளி பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.
மேலும் தனி திறன் போட்டியில் வாணியம்பாடி அடுத்த வளையாம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு, மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு மற்றும் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் தங்கப் பதக்கமும், மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளி பதக்கமும், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கல பதக்கமும் வென்றுள்ளனர்,
மேலும் 23 மாநிலங்கள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின் ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் பட்டத்தையும் தமிழ்நாடு அணி வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், பதக்கங்களை வென்று இன்று ஊர் திரும்பிய விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு வாணியம்பாடி ரயில் நிலையத்தில், மேளதாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அப்போது பேசிய பயிற்சியாளர் முரளி, "23 மாநிலங்கள் பங்கேற்ற தேசிய வளையப் பந்து போட்டிகளில் தமிழ்நாடு அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று பெருமை சேர்த்துள்ளது. மேலும் ஆடவர், மகளிர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவில் மாணவ, மாணவிகள் தங்கம் வென்று எங்களுக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமைச் சேர்த்துள்ளனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்சமயம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு உதவிகளைச் செய்து வருகிறது. அதே சமயம் தற்போது தேசிய அளவில் சாதனை படைத்துள்ள வளையப் பந்து வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அது அவர்களுக்கு விளையாட்டு துறையில் சாதிக்க ஊக்கமளிக்கும். மேலும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்த அனைவருக்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.