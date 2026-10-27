'என்னால ஜெயிக்க முடியும்னா... கண்டிப்பா எல்லாராலயும் ஜெயிக்க முடியும்'- சாதனை நாயகி துளசிமதி முருகேசன்
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தமிழக பாரா-பேட்மிண்டன் வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் ஒரு தங்கம், இரண்டு வெள்ளி என மொத்தம் 3 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 1:24 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசனுக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.1.25 கோடி ஊக்கத்தொகையை முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்
ஜப்பான் நாட்டில் நடைபெற்ற 5-ஆவது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். அதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த துளசிமதி முருகேசன் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு வெள்ளி என மொத்தம் மூன்று பதக்கங்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார்.
இதன்மூலம் ஒரே தொடரில் மூன்று பதக்கங்களை வென்ற ஒரே பாரா பேட்மிண்டன் விளையாட்டு வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். போட்டிகள் முடிந்து பதக்கங்களுடன் தாயகம் திரும்பிய வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசனுக்கு, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
வரவேற்பிற்குப் பின் ஈ.டிவி பாரத் செய்தி நிறுவனத்திற்கு துளசிமதி அளித்த பிரத்தியேகப் பேட்டியில், "இந்தியாவிற்காக ஒரே தொடரில் 3 பதக்கங்களை வென்று வரலாற்றுச் சாதனையுடன் தமிழகம் திரும்பியது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தமிழக மக்களின் ஆசியினாலேயே இந்த வெற்றி சாத்தியமானது. கடந்த ஆண்டு ஆசிய பாரா பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஒரு தங்கம், ஒரு வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம் வென்றிருந்தேன். இந்த ஆண்டு கூடுதலாக ஒரு பதக்கத்தின் வண்ணத்தை உயர்த்தியுள்ளேன் என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
நான் தங்கப்பதக்கம் வென்றபோது ஜப்பானில் இந்திய நாட்டின் தேசிய கீதம் பாடப்பட்ட அந்தத் தருணம் எனக்கு மிகவும் உணர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது. இந்த பதக்கங்களை எனது தந்தைக்குச் சமர்ப்பிக்கிறேன். அடுத்ததாக, 2028-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற உள்ள பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வேன்.
இன்னும் ஓராண்டுக்குள் எனது கால்நடை மருத்துவர் படிப்பையும் முடிக்க உள்ளேன். வாழ்க்கையில் சாதனை என்பதுடன் எதுவும் முடிந்துவிடுவதில்லை, கற்றல் என்பது ஒரு தொடர் செயல்முறை. மற்றவர்களால் ஜெயிக்க முடியும் என்றால் நம்மாலும் ஜெயிக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.
துளசிமதியின் வெற்றி குறித்து அவரது சகோதரியும், பேட்மிண்டன் வீரருமான கிருத்திகா கூறுகையில், "என் சகோதரியின் கடின உழைப்பிற்கும் தியாகத்திற்கும் கிடைத்த வெற்றி இது. ஒரு விளையாட்டு வீரராக அவளது சாதனை எனக்குப் பெருமிதம் அளிக்கிறது. அவளது உணவு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் உடமைகளைப் பராமரிப்பது என எல்லாவற்றையும் கடந்த 13 வருடங்களாக எங்கள் தந்தைதான் கூடவே தங்கி கவனித்து வருகிறார். ஜப்பானில் தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட்டு தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்ட போது, ஒரு சகோதரியாக வாழ்க்கையில் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் என்று தோன்றியது" என்றார்.
இடது கை திறன் குறைபாடு கொண்ட மாற்றுத்திறனாளியான துளசிமதி, தனது குறைபாட்டைப் பொருட்படுத்தாமல் சிறு வயது முதலே பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டினார். மகளின் திறமையை உணர்ந்த அவரது தந்தை, அவரே பயிற்சியாளராக மாறி துளசிமதியை வழிநடத்தினார். இதன் பலனாக 2022 ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம், மகளிர் இரட்டையரில் வெள்ளி, கலப்பு இரட்டையரில் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
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தொடர்ந்து 2024 பாரிஸ் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் எனப் பல சாதனைகளைப் படைத்தார். தற்போது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கால்நடை மருத்துவப் படிப்பு படித்து வரும் இவருக்கு, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவின் போது சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் அன்றைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினால் "துணிவு மற்றும் சாகசச் செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது" வழங்கிச் கவுரவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.