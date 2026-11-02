'விளையாட்டுத்துறை பிரமுகருக்கு ரூ.10 லட்சம் கொடுக்க மிரட்டினர்' - கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவின் தாயார் பகிரங்கக் குற்றச்சாட்டு!
முன்னாள் பயிற்சியாளர் மற்றும் சில நபர்கள் தன்னை மிரட்டி லட்சக்கணக்கில் பணம் பறித்ததாகவும், தன் மகளைத் தன்னிடமிருந்து பிரித்துவிட்டதாகவும் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவின் தாயார் சரண்யா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 10:51 AM IST
சென்னை: காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த தமிழக வீராங்கனை கார்த்திகா சென்னை திரும்பியபோது, விமான நிலையத்தில் அவரது தாயாருக்கும், பயிற்சியாளரின் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது கடந்த அக்டோபர் 23 முதல் 31ஆம் தேதி வரை குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்றது. இத்தொடரில், காமன்வெல்த் நாடுகளைச் சேர்ந்த 13 ஆடவர் அணியினரும், 10 மகளிர் அணியினரும் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான பலப்பரீட்சையில் ஈடுபட்டனர். இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கபடி அணிகள், இறுதிப் போட்டிகளில் முறையே இலங்கை மற்றும் உகாண்டா அணிகளை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று சாதனை படைத்தன.
இந்நிலையில், போட்டிகளை முடித்துக்கொண்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சென்னை திரும்பியபோது, விமான நிலையத்தில் அவர்களுக்கு உறவினர்கள் மற்றும் சக வீரர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதில் கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு அவரது சக வீரர்களும், ரசிகர்களும் மாலை மற்றும் சால்வை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
பயிற்சியாளர் கவிதா விளக்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் பயிற்சியாளர் கவிதா செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, சமூக வலைதளங்களில் கார்த்திகாவுக்கும், இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் பயிற்சியாளர் கவிதாவுக்கும் இடையே காழ்ப்புணர்ச்சி இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாகவே இறுதிப் போட்டிகளில் கார்த்திகாவுக்கு விளையாட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாகவும் வெளியான தகவல் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்குப் பதிலளித்த பயிற்சியாளர் கவிதா, "கார்த்திகாவுக்கும் எனக்கும் இடையே எந்தவித காழ்ப்புணர்ச்சியும் கிடையாது. அவராகவே தன்னால் விளையாட முடியவில்லை என்று கண்ணீர் மல்கக் கூறியதாலேயே போட்டியில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டார். இதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை" என்று விளக்கமளித்தார். மேலும், கார்த்திகாவின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ராஜ் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்துக் கேட்டபோது, "இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு
இதற்கிடையில், கார்த்திகாவை வரவேற்பதற்காக அவரது தாயார் சரண்யா, உறவினர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் விமான நிலையத்தில் காத்திருந்தார். அப்போது, கார்த்திகாவை அவரது முன்னாள் பயிற்சியாளர் ராஜின் ஆதரவாளர்கள் மாற்று வழியில் திசைதிருப்பி அழைத்துச் செல்ல முயன்றதாகக் கூறி, அவர்களுடன் சரண்யா கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் விமான நிலைய வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்திகாவின் தாயார் சரண்யா, "ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணியில் இருந்து வந்த எங்களை ஏமாற்றி, என் மகள் மூலம் கிடைத்த பெரும் தொகையைச் சிலர் பறித்துக் கொண்டுள்ளனர். விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்த சோலை ராஜா என்பவருக்கு ரூ. 10 லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று மிரட்டினார்கள். இது விளையாட்டுத் துறை அரசியல், பணத்தைக் கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று கூறி எங்களை மதுரைக்கு அழைத்துச் சென்று, அங்கு துரைப்பாண்டி என்பவரின் வங்கிக் கணக்கிலும், கையாகவும் பணத்தைச் செலுத்த வைத்தனர். மதுரையைச் சேர்ந்த சுஜி என்ற பெண்ணின் கணக்கிற்கும் பெருந்தொகை மாற்றப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
விளையாட்டுத் துறை அரசியல்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முன்னாள் பயிற்சியாளர் ராஜியின் நடவடிக்கைகள் சரியில்லை என்று எனக்குத் தகவல் கிடைத்தது. இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, அவர் பல குழந்தைகளிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதுடன், எனது மகளிடமும் தவறான வார்த்தைகளைப் பேசியது தெரியவந்தது. கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி என் மகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையில் உள்ளார்.
அதன்பின் கடந்த ஏழு மாதங்களாக எனது மகளை நேரில் பார்க்கவில்லை. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரித்தபோது என்னிடம் நன்றாகப் பேசினாள். சமூக வலைதளங்களில் என்னைப் பற்றி ஏன் தவறாகப் பேசினாய் என்று கேட்டபோது, தெரியாமல் செய்துவிட்டேன் என்று கூறினாள். இந்நிலையில், காமன்வெல்த் போட்டியில் பங்கேற்றுவிட்டு மகள் சென்னை திரும்புவதாகத் தகவல் கிடைத்ததால், அவளைப் பார்க்கலாம் என்ற ஆசையில் விமான நிலையத்திற்கு வந்தேன். ஆனால், என்னைச் சந்திக்க விடாமல் சிலர் அவளைத் தடுத்து வேறு வழியில் அழைத்துச் செல்கின்றனர்" என்றார்.
முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை
மேலும், "கபடி அணியில் இருக்கும் சுஜி என்ற பெண் என் மகளைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு, கேப்டன் என்ற பெயரில் சுயலாபத்திற்காகப் பயன்படுத்தி வருகிறார். சோலை ராஜா, துரைப்பாண்டி, தேனியைச் சேர்ந்த நாகராஜ், சாவாஸ் மற்றும் சுஜி ஆகியோர்தான் என் மகளை என்னிடமிருந்து பிரித்ததற்கு முக்கியக் காரணம். இதுதொடர்பான ஆதாரங்களையும் காவல் நிலையத்தில் புகாராக அளித்துள்ளேன். ஆனால், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை" என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.
வெற்றி பெற்றுத் திரும்பிய தனது மகளுக்கு ஒரு மாலை அணிவித்து வரவேற்கக்கூட முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகக் கண்ணீர் வடித்த அவர், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் உடனடியாகத் தலையிட்டு, தன் மகளைத் தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும், தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து தங்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
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ஏற்கெனவே கபடி பயிற்சியாளர் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் நிலையில், தற்போது சர்வதேசப் போட்டியில் வென்று திரும்பிய வீராங்கனையின் தாயார் பணப் பரிமாற்றம், கடத்தல் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அரசியல் குறித்துப் பகிரங்கக் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது தமிழக விளையாட்டுத் துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.