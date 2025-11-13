ஆசிய இளையோர் கபடி போட்டியில் தங்கம் வென்ற அபினேஷுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!
ஆசிய இளையோர் கபடி போட்டியில் இந்தியாவுக்காக விளையாடி தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர் அபினேஷுக்கு திமுக எம்.பி. முரசொலி சார்பில் தஞ்சையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
Published : November 13, 2025 at 3:27 PM IST
தஞ்சாவூர்: ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய கபடி அணியின் ஒரு அங்கமாக செயல்பட்டு தங்கப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் அபினேஷுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பஹ்ரைன் நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி முதல் ஆசிய இளையோருக்கான விளையாடுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் 19 வகையான போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், மொத்தமாக 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். மேலும் 18 வயது உட்பட்டோருக்கான இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்த ஆண்டு கபடி போட்டியும் சேர்க்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது.
இதில் இந்திய ஆடவர் அணியும், மகளிர் அணியும் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்றன. அதிலும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். அந்த வகையில் இந்திய ஆடவர் கபடி அணியின் ஒரு அங்கமாக செயல்பட்டு தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் அபினேஷ் சொந்த ஊர் திரும்பினார்.
திருவாருர் மாவட்டம் வடுவூரைச் சேர்ந்த அபினேஷுக்கு தஞ்சாவூர் திமுக எம்.பி. முரசொலி சார்பியில் தஞ்சையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் எம்.எல்.ஏ சந்திரசேகரன், மேயர் இராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு, இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற அபினேஷை பாராட்டி, ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசு வழங்கி கவுரவித்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய எம்.பி. முரசொலி, "தமிழக அரசு மற்றும் விளையாட்டு துறையை கவனிக்கும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளையாட்டு துறைக்கு என அதிக நிதி ஒதுக்கி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து இந்தியாவில் தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றி வருகிறார்" என்று கூறினார்.
முன்னதாக மணிமண்டபம் பகுதியில் இருந்து மேளதாளங்கள் முழங்க கபடி வீரர் அபினேஷுக்கு சந்தன மாலை அணிவித்து ஊர் மக்கள் புடைசூழ ஊர்வலமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். இதில் இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் பாஸ்கரன் தற்போதைய புரோ கபடி லீக் பயிற்சியாளர் தர்மராஜ் சேரலாதன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டு நினைவு பரிசை வழங்கினர்.