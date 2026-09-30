'சதுரங்க விளையாட்டின் மையம் தமிழ்நாடு'- சாதனை வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ புகழாரம்!
இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் உள்ளதாகவும், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் சிறப்பான நிதியுதவியே வெளிநாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க உதவுவதாகவும் செஸ் வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் சமர்கண்ட் நகரில் நடைபெற்ற 46-வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில், தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார் தமிழக வீராங்கனை சவிதாஸ்ரீ. சென்னை குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த இவர், சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு கலை அறிவியல் பயின்று வருகிறார்.
இப்போட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றியுள்ளன. தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த சவிதாஸ்ரீ மற்றும் அவரது தந்தை பாஸ்கர் ஆகியோர் தங்களது மகிழ்ச்சியையும், அனுபவங்களையும் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தியாளருடன் பிரத்யேகமாகப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
கனவு நனவான தருணம் – சவிதாஸ்ரீ
"இந்த வெற்றி எனக்கு ஒரு சிறந்த அனுபவமாக அமைந்தது. ஏனெனில், இது என்னுடைய முதலாவது ஒலிம்பியாட் போட்டியாகும். இதில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது எனது நீண்ட நாள் கனவாக இருந்தது. அதனால் கிடைத்த வாய்ப்பைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன். என் அணியில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள்.
அவர்களுடன் இணைந்து விளையாடியது எனக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. நாங்கள் அணியாக தங்கப் பதக்கம் வெல்வதையே இலக்காகக் கொண்டிருந்தோம். இறுதிச் சுற்றில் போட்டி சமனில் (Draw) முடிந்ததால் எங்களுக்கு வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது. அணியின் வீரர்கள் அனைவரும் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தனர். அடிக்கடி தங்களின் ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கி ஊக்குவித்தனர்." என்றார்.
சதுரங்க ஆர்வம் எவ்வாறு தொடங்கியது?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எனக்கு ஐந்து வயதாக இருக்கும்போது என்னுடைய அண்ணன் சதுரங்கம் விளையாடுவதைப் பார்த்துதான் எனக்கு இதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு, படிப்படியாக அவரோடு சென்று போட்டிகளில் பங்கேற்கத் தொடங்கினேன். அப்படித்தான் என்னுடைய சதுரங்கப் பயணம் தொடங்கியது. வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள 'உலக ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்' போட்டியே என்னுடைய அடுத்த இலக்காகும். கூடிய விரைவில் 'கிராண்ட் மாஸ்டர்' பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவதே என்னுடைய முதன்மையான நோக்கமாகும்."
சதுரங்கத்தின் மையம் தமிழ்நாடு
விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ்நாடு அரசின் பங்களிப்பு குறித்துப் பேசிய சவிதாஸ்ரீ, "தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசு சதுரங்க விளையாட்டுக்காகப் பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும், சிறப்பான நிதியுதவிகளையும் வழங்கி வருகிறது. இதனால் எங்களைப் போன்ற வீரர்களால் வெளிநாட்டுப் போட்டிகளில் தடையின்றி பங்கேற்க முடிகிறது. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான 'கிராண்ட் மாஸ்டர்கள்' உருவெடுத்துள்ளனர். சதுரங்க விளையாட்டின் முதன்மை மையமாகவே தமிழ்நாடு திகழ்கிறது" எனப் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
தந்தை பாஸ்கர் நெகிழ்ச்சி
மகளின் சாதனை குறித்துப் பேசிய தந்தை பாஸ்கர், "இப்போட்டியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதே அவருக்கு நீண்டநாள் கனவாக இருந்தது. இதில் கலந்து கொண்டதே ஒரு பெரிய சாதனையாகும். மகள் வெற்றி பெறுவாள் என நான் எந்தவித முன் எதிர்பார்ப்பையும் வைக்கவில்லை. அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் செல்லும்போது பல சமயங்களில் வெற்றி சாத்தியமாவதில்லை. எனவே, இந்தத் தொடரைப் பொறுத்தவரை நாங்கள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்பார்ப்பையும் மனதில் கொள்ளவில்லை.
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சவிதாஸ்ரீ சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தங்கப்பதக்கம் வென்றது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளிக்கிறது. செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக முதலமைச்சரைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாகக் கிடைக்கும் என நம்புகிறோம். அரசின் தரப்பில் தேவையான அனைத்து ஆதரவுகளும் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.
இதையடுத்து, தனது முதல் ஒலிம்பியாட்டிலேயே தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள சவிதாஸ்ரீக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.