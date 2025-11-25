ETV Bharat / sports

தமிழ்நாடு சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்த விரும்பும் மாநிலமாக மாறி இருக்கிறது - அதுல்ய மிஸ்ரா

டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதல், 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை போட்டிக்கான லோகோ, டி-சர்ட்ஸ் இன்று வெளியிடப்பட்டது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு துறை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா
தமிழ்நாடு விளையாட்டு துறை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா (ETV Bharat TamilNadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 6:48 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 9:40 PM IST

சென்னை: சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்த விரும்பும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி இருக்கிறது என்று இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா தெரிவித்தார்.

சென்னையில் நடைபெற உள்ள ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று (நவ.25) நடைபெற்றது.

இதில் ஸ்குவாஷ் போட்டிக்கான லோகோ, டி சர்ட்ஸ் வெளியிடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, அகில இந்திய ஸ்குவாஷ் சங்கத்தின் கவுரவ தலைவர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அதுல்ய மிஸ்ரா, '' ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை சென்னையில் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதல், 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. ராயப்பேட்டையில் உள்ள EA மால் மற்றும் நேரு பூங்காவில் உள்ள இந்திய ஸ்குவாஷ் அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது.

ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை போட்டிக்கான லோகோ, டி-சர்ட்ஸ்
ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை போட்டிக்கான லோகோ, டி-சர்ட்ஸ் (ETV Bharat TamilNadu)

12 நாடுகளை சார்ந்த வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்திய அணிக்காக விளையாடவுள்ள நான்கு வீரர்களில், மூன்று வீரர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது பெருமைமிக்க தருணமாக உள்ளது.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக கோப்பையில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டது. இதே போல, இந்த உலக கோப்பை போட்டியிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

இதையும் படிங்க: வளர்ப்பு நாய்களுக்கு உரிமம் பெற அவகாசம் - நீதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம்!

செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கு பிறகு அதிக போட்டிகள் தமிழகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன. சர்வதேச போட்டிகளை நடத்த பாதுகாப்பு வசதிகளை ஆய்வு செய்வார்கள் அதில், சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்த விரும்பும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி இருக்கிறது. விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ்நாடு முதல் மாநிலமாக மாற வேண்டும் என்ற முதலமைச்சரின் இலக்கை நோக்கி தற்போது இந்த தொடர்களை சிறப்பாக நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது'' என்றார்.

இது குறித்து ஸ்குவாஷ் வீரர் வேலன் செந்தில் குமார் கூறுகையில், ''தமிழகத்தில் சர்வதேச அளவில் ஸ்குவாஷ் போட்டி நடத்துவதற்காக அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். 2011, 2023 மற்றும் 2025 என 3 வது முறையாக தமிழகத்தில் ஸ்குவாஷ் போட்டி நடத்தப்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில் நடத்தப்படும் இந்த போட்டியில் விளையாடுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அதே போல, ஸ்குவாஷ் போட்டியில் கலந்து கொள்ள உள்ள இந்திய வீரர்களில் 3 பேர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது பெருமையாக உள்ளது. மற்ற போட்டிகளை போல ஸ்குவாஷ் போட்டிகள் குறித்தும் அனைவரும் அறியும் வகையில், தொடர்ந்து போட்டிகள் அதிகம் நடத்தப்பட வேண்டும். ஸ்குவாஷ் போட்டிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்'' என்றார்.

அதுல்ய மிஸ்ரா
TAMIL NADU SPORTS
CHENNAI
SQUASH GAME
CHENNAI SQUASH WORLD CUP

