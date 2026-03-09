ETV Bharat / sports

விளையாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

விளையாட்டு விடுதி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு சாம்பியன்ஸ் கிட், ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கிட் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

விளையாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
விளையாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
சென்னை: இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் வீரர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பைகளை தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், விளையாட்டு விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்றுநர்களுக்கான 'டிஜிட்டல் சாதனங்கள் மூலம் மேலாண்மை செய்யும் பயிற்சி' திட்டத்தை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

மேலும் விளையாட்டு விடுதி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு சாம்பியன்ஸ் கிட், ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கிட் ஆகியவற்றையும் அவர் வழங்கினார். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விடுதியில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ரூ.71.15 லட்சம் மதிப்பில் 2600 சாம்பியன்ஸ் கிட்கள் வழங்கப்பட்டன.

இது தவிர, ரூ.20.10 லட்சம் மதிப்பில் 1000 ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள், ரூ.39.59 லட்சம் மதிப்பில் 2600 வீரர்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கிட்களை அவர் வழங்கினார். இதில் சாம்பியன்ஸ் கிட்டில் பேக், தண்ணீர் பாட்டில், ஹாட் & கோல்டு பவுச், ஹாண்ட் கிரீப், தேரா பேண்ட், ஸ்கிப்பிங் கயிறு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அதே சமயம் ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கிட்டில், பெர்குஷன் சிகிச்சை சாதனம், குளிர் அழுத்த சிகிச்சை அமைப்பு, ஐஸ் வெண்டிங் மெஷின், பாக்கெட் டென்ஸ் உள்ளிட்ட போருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது பெரும்பாலும் வீரர்கள் தங்கள் காயங்களிலிருந்து விரைவாக மீள உதவக்கூடிய நவீன மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்பக் கருவிகளைக் கொண்ட தொகுப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன் பின், வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அகத்தியர் நகரில் வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 5.08 கோடிசெலவில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள விளையாட்டு திடலை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இந்த விளையாட்டு திடலானது சுமார் 4,500 சதுர அடி பரப்பளவில் இரண்டு தளங்கள் கொண்ட உள்விளையாட்டு அரங்கமாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

இதன் தரைத்தளத்தில், பேட்மிண்டன் மைதானம் மற்றும் முதல் தளத்தில் நவீன உடற்பயிற்சி கூடமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விளையாட்டு திடலில் வாலிபால் மைதானம், குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பகுதி, யோகா பகுதி, செயற்கை புல்வெளி மூலம் அமைக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் மைதானம், நடைபயிற்சி பாதைகள் என நவீன வசதிகளுடன் கட்டுப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

