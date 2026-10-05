வித்யா ராம்ராஜ் முதல் ஹரிஹரன் வரை..! ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கங்களை வாரிக் குவித்த தமிழக நட்சத்திரங்கள்!
தடகளத்தில் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு கால சாதனையைத் தகர்த்த வித்யா ராம்ராஜ், கிரிக்கெட்டில் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஜி. கமலினி ஆகியோர் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 5, 2026 at 3:04 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்த 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் 3 தங்கம், 2 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 14 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்த 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் தங்களது திறமையால் ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். சர்வதேச அரங்கில் கடுமையான சவால்களையும், உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்களின் போட்டிகளையும் எதிர்கொண்டு, தமிழக நட்சத்திரங்கள் 3 தங்கம், 2 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 14 பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
தடகளப் போட்டிகளில் சாதனை
தடகள மைதானத்தில் தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் தனிநபரிலும் குழு பிரிவிலும் அபாரமாகச் செயல்பட்டு, 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார். இதில் மகளிருக்கான 4x400 மீட்டர் ரிலே ஓட்டப் பந்தயத்தில் மின்னல் வேகத்தில் ஓடி இந்தியாவிற்குத் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்தார். தொடர்ந்து, கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே ஓட்டப் பந்தயத்தில் வித்யா மற்றும் டி.கே. விஷால் ஜோடி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.
அதன்பின், மகளிருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் அபாரமாகச் செயல்பட்ட அவர், வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அதிலும் குறிப்பாக, இந்தப் போட்டியில் 54.75 விநாடிகளில் பந்தய இலக்கை எட்டிய வித்யா ராம்ராஜ், இந்திய தடகள உலகின் ஜாம்பவானாகக் கருதப்படும் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு கால தேசிய சாதனையைத் தகர்த்ததுடன், புதிய தேசிய சாதனையையும் படைத்து வரலாறு படைத்தார்.
இவர்களுடன், பெண்களுக்கான போல் வால்ட் (Pole Vault) போட்டியில் பரணிகா இளங்கோவன், 4x100 மீட்டர் கலப்புத் தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் அபிநயா, மற்றும் ஆடவர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் டி.கே. விஷால் மற்றும் ராஜேஷ் ரமேஷ் கூட்டணி ஆகியோர் தலா ஒரு வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிரிக்கெட்டில் இரட்டைத் தங்கம்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் கிரிக்கெட் களத்தில் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் தங்களது முழு ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களையும் தட்டிச் சென்றன. மகளிருக்கான டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியில் தமிழ்நாடு வீராங்கனை ஜி.கமலினியும், ஆடவர் பிரிவில் தமிழக ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தரும் வெற்றி பெற்ற அணியில் ஒரு அங்கமாக இருந்து தங்கப்பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர்.
ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் பதக்க வேட்டை
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டின் ஸ்குவாஷ் போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். இம்முறை ஸ்குவாஷ் பிரிவில் மட்டும் 1 வெள்ளி மற்றும் 4 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில் அபய் சிங் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவில் வேலவன் செந்தில்குமாருடன் இணைந்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றார்.
🥇 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 #𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳 🎥 Relive the golden moments as #TeamIndia celebrates another memorable triumph on the big stage. A memorable evening in Japan. A proud moment for India. 🇮🇳🥇 #AsianGames2026 https://t.co/y5kzSo3Y1l— BCCI (@BCCI) October 4, 2026
அதே சமயம், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஜோடியும், மகளிர் குழுப் பிரிவில் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் ஷமீனா கூட்டணியும் வெண்கலம் வென்று அசத்தினர்.
மற்ற போட்டிகள்
இதுதவிர, பாய்மரப் படகோட்டப் போட்டியில் (Sailing) தமிழக வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் சர்வதேச வீரர்களுக்குக் கடுமையான சவால்களை அளித்து வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதிலும் குறிப்பாக, ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றில் மகளிருக்கான டிங்கி (Women's Dinghy) பாய்மரப் படகோட்டப் பிரிவில் இந்தியாவுக்காகப் பதக்கம் வென்ற முதல் வீராங்கனை என்ற வரலாறையும் படைத்தார்.
அதேபோல், பேட்மிண்டன் ஆடவர் அணி பிரிவில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் வெண்கலம் வென்று அசத்தினார். சர்வதேச அளவில் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமையைத் தேடித்தந்த வீரர், வீராங்கனைகளுக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்ததுடன், அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஊக்கத்தொகையையும் அறிவித்திருந்தார்.
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ஊக்கத்தொகை
தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை (SDAT) சார்பில், சர்வதேச அளவில் பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ரூ.75 லட்சமும், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு ரூ.50 லட்சமும், வெண்கலப்பதக்கம் வென்ற வீரர்களுக்கு ரூ.30 லட்சமும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.