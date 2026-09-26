ஆசிய போல்-வால்ட்டில் தமிழக வீராங்கனை பரணிகா வரலாற்று சாதனை: தந்தை இளங்கோவன் பெருமிதம்
ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே இப்பிரிவில் பதக்கம் வெல்லும் முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ள பரணிகாவைப் பாராட்டி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 6:33 PM IST
மயிலாடுதுறை: அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகும் தனது மகள் மனந்தளராமல் மேற்கொண்ட பயிற்சியே இன்று சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க காரணமாக அமைந்துள்ளதாக போல் வால்ட் வீராங்கனை பரணிகாவின் தந்தை இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜப்பானில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா தொடர்ந்து பதக்கங்களை குவித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற போல்-வால்ட் (Pole Vault) மகளிர் பிரிவில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பரணிகா இளங்கோவன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் போல்-வால்ட் பிரிவில் (ஆடவர் மற்றும் மகளிர் இரு பிரிவுகளையும் சேர்த்து) பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையையும் அவர் நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இந்த போட்டியில் பரணிகா 4.15 மீட்டர் உயரத்தைக் கடந்து அசத்தினார். கஜகஸ்தான் நாட்டின் போலினா இவனோவாவும் இதே 4.15 மீட்டர் உயரத்தைச் சரியாகத் தாண்டியதால், இரு வீராங்கனைகளும் சம புள்ளிகளைப் பெற்றனர். இதன் காரணமாக வெண்கலப் பதக்கம் இருவருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் மகளின் சாதனை குறித்து பேசிய அவரது தந்தை இளங்கோவன், "சில ஆண்டுகளுக்கு என் மகளுக்குக் கடுமையான கால் முறிவு ஏற்பட்டு, அதற்காக அறுவை சிகிச்சையும் செய்யப்பட்டது. அதிலிருந்து மீண்டு வந்து, மனந்தளராமல் தொடர்ந்து கடுமையான விடாமுயற்சியுடன் பயிற்சி பெற்றார். அந்தப் போராட்டத்திற்குத் தான் இன்று சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, பரணிகாவின் வரலாற்றுச் சாதனையைப் பாராட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், கோல் ஊன்றித் தாண்டும் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள தடகள வீராங்கனை பரணிகா இளங்கோவன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் இவ்வெற்றியைப் பெற்றுள்ள அவரது சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். அவரது வெற்றி, இலக்கை நோக்கி அயராது உழைக்கும் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய நம்பிக்கையையும், ஊக்கத்தையும் அளிக்கும். பரணிகா இளங்கோவன் அவர்கள் தொடர்ந்து பல உயரங்களை அடைய வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டிருந்தார்.
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தமிழ்நாடு அரசு ரூபாய் 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்ததற்கும், பரணிகாவிற்குத் வாழ்த்து தெரிவித்த இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் மற்றும் அனைவருக்கும் பரணிகாவின் தந்தை இளங்கோவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தங்களது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர்.