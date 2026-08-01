தைபேய் ஓபன் 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி தான்வி சர்மா சாதனை
நாளை நடைபெறும் தைபேய் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில், வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னை எதிர்த்து இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தான்வி சர்மா விளையாடவுள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 5:04 PM IST
ஹைதராபாத்: தைவானில் நடைபெற்று வரும் புகழ்பெற்ற தைபேய் ஓபன் சூப்பர் 300 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்திய வீராங்கனை தான்வி சர்மா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
தைவானில் நடைபெற்று வரும் தைபேய் ஓபன் சூப்பர் 300 பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் 17 வயது இளம் வீராங்கனை தான்வி சர்மா, தைவானின் ஹுவாங் யு-சுனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தான்வி சர்மா, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இறுதிப் போட்டியில் தான்வி
இதில் முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய தான்வி, இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு 21-11 என்ற கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் தான்வி சர்மா 21-17, 21-11 என்ற நேர் செட்களில் தைவான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர், நடப்பு தைபேய் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
FINAL BOUND! 🌟— BAI Media (@BAI_Media) August 1, 2026
Tanvi Sharma puts on a clinic, defeating Huang Yu Hsun 21-17, 21-11 to advance to the Finals at the HSBC World Tour Super 300!
Show your support in the comments below! 👇🇮🇳 pic.twitter.com/KWtvihmMbj
மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னுடன் மோதினார். இதில் உன்னதி கடுமையாகப் போராடிய போதிலும் 15-21, 18-21 என்ற செட்களில் தோல்வியடைந்து, அரையிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில், வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னை எதிர்த்து தான்வி சர்மா விளையாடவுள்ளார்.
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ஆடவர் பிரிவில் ஏமாற்றம்
History maker Tanvi Sharma 🇮🇳 powers into #TaipeiOpen2026 final in style.#BWFWorldTourhttps://t.co/LVhNK9NWkI— BWF (@bwfmedia) August 1, 2026
முன்னதாக, ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர் கிரண் ஜார்ஜ், காலிறுதிப் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். ஜப்பானின் யுதாய் ஒகிமோட்டோவை எதிர்கொண்ட அவர், 12-21, 10-21 என்ற நேர் செட்களில் தோல்வி கண்டார். அதேசமயம், ஹெச்.எஸ். பிரணாய், ரௌனக் சௌகான் உள்ளிட்ட மற்ற இந்திய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து தங்களது சுற்றுகளில் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது ஏமாற்றமளித்தது.