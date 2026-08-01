ETV Bharat / sports

தைபேய் ஓபன் 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி தான்வி சர்மா சாதனை

நாளை நடைபெறும் தைபேய் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில், வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னை எதிர்த்து இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தான்வி சர்மா விளையாடவுள்ளார்.

தான்வி சர்மா (கோப்புப்படம்)
தான்வி சர்மா (கோப்புப்படம்) (BWF)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: தைவானில் நடைபெற்று வரும் புகழ்பெற்ற தைபேய் ஓபன் சூப்பர் 300 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்திய வீராங்கனை தான்வி சர்மா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

தைவானில் நடைபெற்று வரும் தைபேய் ஓபன் சூப்பர் 300 பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் 17 வயது இளம் வீராங்கனை தான்வி சர்மா, தைவானின் ஹுவாங் யு-சுனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தான்வி சர்மா, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இறுதிப் போட்டியில் தான்வி

இதில் முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய தான்வி, இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு 21-11 என்ற கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் தான்வி சர்மா 21-17, 21-11 என்ற நேர் செட்களில் தைவான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர், நடப்பு தைபேய் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னுடன் மோதினார். இதில் உன்னதி கடுமையாகப் போராடிய போதிலும் 15-21, 18-21 என்ற செட்களில் தோல்வியடைந்து, அரையிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில், வியட்நாமின் நுயென் துய் லின்னை எதிர்த்து தான்வி சர்மா விளையாடவுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

ஆடவர் பிரிவில் ஏமாற்றம்

முன்னதாக, ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர் கிரண் ஜார்ஜ், காலிறுதிப் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். ஜப்பானின் யுதாய் ஒகிமோட்டோவை எதிர்கொண்ட அவர், 12-21, 10-21 என்ற நேர் செட்களில் தோல்வி கண்டார். அதேசமயம், ஹெச்.எஸ். பிரணாய், ரௌனக் சௌகான் உள்ளிட்ட மற்ற இந்திய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து தங்களது சுற்றுகளில் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது ஏமாற்றமளித்தது.

TAGGED:

TAIPEI OPEN 2026
TANVI SHARMA
தான்வி சர்மா
UNNATI HOODA
TAIPEI OPEN BADMINTON 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.